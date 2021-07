Oogappels #30: Bitwarden is de beste gratis wachtwoordmanager

Met Bitwarden hoef je geen wachtwoorden te onthouden om alsnog veilig in te loggen bij apps en websites. Het programma werkt op alle platformen, zit heel simpel in elkaar en is gratis. Dit is de review van Bitwarden.

Bitwarden review

Anno 2021 is er geen enkele reden om geen wachtwoordmanager te gebruiken. Zo’n programma onthoudt je aanmeldgegevens voor apps en websites en is in staat om sterke wachtwoorden voor te stellen. Het enige dat jij moet onthouden is het ‘hoofdwachtwoord’. Deze geeft toegang tot de kluis waarin al je wachtwoorden zitten.

Bitwarden is wat mij betreft de beste optie voor mensen die op zoek zijn naar een gratis wachtwoordmanager. Het instappakket is voor de meeste mensen uitgebreid genoeg, al kun je ook een klein maandelijks bedrag neerleggen om alle functies te ontgrendelen.

Het grootste voordeel van Bitwarden is het gebruikersgemak. De app is beschikbaar op vrijwel alle platformen en browsers. Het maakt dus niet uit of je Mac, iPhone, Android of Windows gebruikt. Het enige dat jij moet doen, is even inloggen in de app, of een browserextensie gebruiken.

Meer dan een wachtwoordmanager

Daarover gesproken, Bitwarden is meer dan een wachtwoord-app. Je kunt de dienst namelijk ook gebruiken om creditcardgegevens, persoonlijke bestanden en notities in op te slaan.

Dit alles gebeurt volledig versleuteld. Dit betekent dat niemand, zelfs Bitwarden zelf, kan zien wat jij opslaat. Mocht je dat willen, kun je de wachtwoord-app overigens zelf hosten. In dat geval blijven je gevoelige gegevens dus binnen jouw ‘eigen cloud’.

Bijkomend voordeel is dat er in het gratis pakket geen maximale opslaglimiet is. Je kunt dus net zoveel aanmeldgegevens van apps en websites opslaan als jij wil. En komt je e-mailadres (jammer genoeg) voor in een datalek? Dan geeft de wachtwoord-app je een seintje zodat je actie kunt ondernemen.

Extra fijn is dat de wachtwoordmanager volledig open-source is. Dit betekent dat de code van het programma openbaar is. Iedereen (met technische kennis) kan dus exact controleren hoe Bitwarden in elkaar steekt. Sterker nog, de app roept (ethisch) hackers op om de beveiliging te kraken. Op die manier wordt de veiligheid van Bitwarden continu gecontroleerd én verbeterd.

Betalen voor extra’s

De meeste mensen kunnen uit de voeten met het gratis Bitwarden-pakket, maar de betaalde versies bieden wellicht interessante extra’s. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om de eigen authenticator-app van het programma te gebruiken. Hiermee zet je als het ware een extra veiligheidsslot bovenop het moederwachtwoord, omdat je nog een extra code moet invullen tijdens het openen van je kluis.

Ook kun je met de betaalde versie van Bitwarden veel langere ‘Sends’ sturen. Deze functie gebruik je om veilig gevoelige informatie – zoals persoonlijke aantekeningen – met anderen te delen. Verder kun je met de betaalde versie van Bitwarden het inloggen bij websites maximaal veilig maken door in te loggen met een fysieke beveiligingssleutel, zoals de YubiKey.

Bedrijven kunnen zakelijke abonnementen afnemen. Met deze versie kun je de techniek van Bitwarden bijvoorbeeld koppelen aan andere programma’s via de api-koppeling, of uitgebreide logboeken van gebruikers inzien.

Bitwarden wachtwoordbeheerder 8bit Solutions LLC 9,4 (203 reviews) Gratis via App Store via App Store

Hoe zit het met iCloud-sleutelhanger?

Het moge duidelijk zijn: persoonlijk ben ik fan van Bitwarden. Dat wil niet zeggen dat deze wachtwoorden-app ook het meest geschikt is voor jou.

Wanneer je volledig in het Apple-ecosysteem zit en alleen maar iPhones, iPads en Macs in huis hebt, ben je waarschijnlijk net zo goed af bij iCloud-sleutelhanger. Dit is Apples eigen wachtwoordbeheerder. Op de werking van iCloud-sleutelhanger valt niets af te dingen. Het programma werkt soepel, zit duidelijk in elkaar en de beveiliging is op orde.

Wanneer je echter met meerdere soorten systemen werkt, zoals Android, Windows én Mac, dan zijn er simpelweg betere alternatieven op de markt. iCloud-sleutelhanger is bijvoorbeeld op Windows enkel via de browser bereikbaar, terwijl een op op zichzelf staand programma als Bitwarden in praktijk veel fijner werkt.

