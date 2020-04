De 4 beste Ramadan-apps voor de iPhone, iPad en Apple Watch

De Ramadan is weer begonnen; van nu tot en met 23 mei vasten moslims gedurende de dag. Met deze 4 iOS-apps helpt je iPhone of iPad hier een handje bij.



De beste Ramadan-apps

Moslims over de hele wereld staan de komende weken weer voor een flinke uitdaging. De Ramadan is begonnen en dat betekent een periode van vasten, waardoor ze pas na zonsondergang eten. In de App Store staan gelukkig een aantal handige apps. Die helpen je met het plannen van je gebeden, tonen handige klokken die precies laten zien hoe lang het nog duurt tot de zon ondergaat en nog veel meer. Dit zijn onze vier favoriete Ramadan-apps.

Onze favoriet: 1. Muslim Pro

Als je één app zoekt die alles in huis heeft wat Ramadan iPhone-apps te bieden hebben, dan ben je bij Muslim Pro aan het juiste adres. De app heeft een ingebouwde gebedstijdcalculator, die op basis van jouw locatie laat weten wanneer het tijd is voor het gebed.

In de app is bovendien een digitale versie van de Koran te vinden en traint de app je zelfs om je uitspraak te verbeteren tijdens het lezen ervan. Ook handig: de ingebouwde kaart waarop je halal restaurants en moskeeën bij jou in de buurt kunt vinden.

Muslim Pro is volledig vertaald naar het Nederlands en vijftien andere talen. Dat maakt de app voor iedereen toegankelijk. Door het overzichtelijke design met gekleurde cirkels en een duidelijke klok die direct in beeld is. De app is goed gratis te gebruiken, maar heeft een aantal functies achter een betaalmuur verstopt.

Deze kun je maandelijks, jaarlijks of eenmalig aanschaffen. Hierdoor kun je onder meer de Koran offline luisteren, verdwijnt de reclame en komen er meer kleurthema’s beschikbaar.

Muslim Pro: Ramadan 2020 Bitsmedia Pte Ltd 9,4 (20743 reviews) Gratis via App Store

2. Athan Pro

Heb je een Apple Watch? Dan is Athan Pro ook het proberen waard. Deze app heeft namelijk een ingebouwde complicatie voor op je wijzerplaat, waarop je precies kunt zien hoe lang het nog duurt tot het volgende gebed start.

Hoewel Athan Pro wat minder uitgebreid is dan de app hierboven, wint deze het wel als we puur naar het design kijken. De app heeft een prachtig dynamisch startscherm dat op basis van de tijd van de dag een ander uiterlijk heeft. Een andere leuke extra is ondersteuning voor Siri Shortcuts, zodat je een eigen spraakopdracht kunt instellen.

Athan Pro: Hadith, Azan, Qibla Quanticapps Ltd 9,2 (1477 reviews) Gratis via App Store

3. Ramadan Times

Met de opgeruimde interface is de Ramadan Times-app ook een prima alternatief. Deze app heeft een uitgebreide lijst aan functies, zoals een ingebouwde kalender en een kompas die altijd naar Mekka wijst.

Ook deze app heeft toestemming nodig tot je locatiegegevens om echt goed te werken. Zo kun je ook hier een handige lijst vinden van moskeeën bij je in de buurt en op die manier de afstand tussen jou en Mekka berekenen.

Ramadan Times 2020: Azan, Kora AppAspect Technologies Pvt. Ltd. 9,4 (364 reviews) Gratis via App Store

4. Ramadan Legacy

Ben je dol op plannen? Probeer dan Ramadan Legacy eens. Deze app heeft veel wat de apps hierboven ook hebben, maar moet het vooral hebben van de ingebouwde 30-dagen planner. Hiermee kun je de dagen dat je aan het vasten bent, overzichtelijk in kaart brengen.

Bovendien moedigt de app je aan om iedere dag iets nieuws te leren met speciale kaarten die aan deze planner toegevoegd worden. De app heeft een simpel design met grote knoppen en een rustig-ogend uiterlijk.

Ramadan Legacy Ramadan Legacy Limited 8,6 (7 reviews) Gratis via App Store

Ken jij nog een handige iOS-app die jou helpt tijdens de Ramadan? Laat het dan weten in een reactie onder dit bericht en abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste nieuwe apps van het moment. Op zoek naar meer? Check ook de uitgebreide app-pagina op iPhoned voor meer toffe apps en lijstjes!