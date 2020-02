Voorkom een zoektocht naar een parkeerautomaat en parkeer snel, veilig en goedkoop met de beste parkeer-apps voor je iPhone. In dit artikel zetten we ze voor je op een rijtje.

Hoe werken mobiele parkeer-apps?

Parkeer-apps maken het een stuk makkelijker om je auto in een stad weg te zetten. Dankzij deze apps hoef je niet meer op zoek naar een parkeerautomaat, maar verloopt het volledige parkeerproces via het scherm van je iPhone. Eigenlijk werkt iedere parkeer-app hetzelfde:

Eerst maak je een account aan, waarin je jouw kenteken doorgeeft en de betaalrekening waar geld vanaf geschreven mag worden; Daarna kijk je op een kaart in welke parkeerzone je staat en hoe duur dit is; Vervolgens bevestig je de locatie van je auto en gaat de parkeermeter lopen. Je auto staat nu goed geparkeerd; Zodra je terugkomt en weer wegrijdt, druk je op een stopknop in de app en berekent de parkeer-app je parkeerkosten; Deze worden aan het einde van de maand automatisch van je rekening afgeschreven.

1. Parkmobile

Eén van de bekendste parkeer-apps is Parkmobile. Voordat je de app kunt gebruiken, moet je een gratis account aanmaken. Hier geef je jouw kenteken in en de parkeerzone, waarna je met een druk op de knop de parkeertijd start. De app oogt overzichtelijk en maakt het gemakkelijk om zonder gedoe je auto weg te zetten.

Omdat je de app gratis gebruikt en per minuut betaalt, komt Parkmobile ook goed van pas voor mensen die af en toe een parkeer-app nodig hebben. Wel betalen gratis gebruikers 25 eurocent per parkeeractie.

Gebruik je de app vaak? Dan kun je ook een abonnement nemen voor 2,50 euro per maand. Betalen gebeurt voor zowel gratis als premium gebruikers met een maandelijkse factuur die je met automatische incasso of creditcard kunt betalen.

Parkmobile Parkeren Parkmobile 8 (267 reviews) Gratis via App Store

2. Yellowbrick

Yellowbrick is ook in nagenoeg heel Nederland te gebruiken. Zodra je de app opstart, kun je op een kaart aangeven in welke zone je parkeert. Vervolgens bevestig je je kenteken en gaat de teller lopen.

Net als Parkmobile heeft ook Yellowbrick een gratis en betaalde versie. Gratis gebruikers hebben daarnaast de keuze uit Basic en Flex. Met Flex betaal je 15 tot 50 eurocent per transactie, wat goed van pas komt als je kort geparkeerd staat. Kies je voor Basic, dan betaal je altijd 34 cent per transactie.

Afhankelijk van hoe vaak je parkeert, kan het lonen om voor Unlimited te kiezen. Hiermee kun je onbeperkt transacties starten en stoppen, terwijl daar voor gratis gebruikers wel kosten aan verbonden zijn.

Yellowbrick Parkeren Yellowbrick bv 9 (17 reviews) Gratis via App Store

3. ANWB Onderweg

Ben je lid van de ANWB? Dan loont het om ANWB Onderweg te gebruiken als parkeer-app. De ANWB werkt samen met Yellowbrick, waardoor de dienst op dezelfde plekken en manieren werkt. Als lid betaal je minimaal 15 cent per parkeeractie voor kort parkeren, of een standaardtarief van 28 cent.

Een update heeft onlangs de handige functie toegevoegd dat de app je een melding geeft als er in de buurt ook de mogelijkheid is om gratis te parkeren. De app gebruikt hiervoor je locatie en kijkt naar de plek die je eigenlijk had ingesteld om je auto weg te zetten.

ANWB Onderweg ANWB 9 (196 reviews) Gratis via App Store

4. Flitsmeister

Flitsmeister kun je uiteraard gebruiken om te navigeren, maar heeft ook een ingebouwde parkeerfunctie. Ga je aan het einde van je rit parkeren in een parkeerzone? Dan geeft Flitsmeister je een melding dat je vanuit de app kunt betalen.

Ga je weer weg, dan geeft de app je een melding om de parkeeractie stop te zetten. Om dit te doen moet je de parkeerfunctie eenmalig instellen.

Open de Flitsmeister app en tik op de drie streepjes in de linker bovenhoek; Tik op ‘Parkeren’; Druk op ‘Parkeren inschakelen’; Volg de stappen op het scherm om je telefoonnummer, kenteken en betaalmethode toe te voegen.

Kies je ervoor om te betalen via de app, dan betaal je 25 cent transactiekosten naast de parkeerkosten zelf. Ook handig: in de app kun je gratis extra kentekens toevoegen.

Lees ook: Flitsmeister FAQ: 8 tips voor de populaire navigatie-app