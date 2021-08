Dit zijn (volgens ons) de 5 beste notitie-apps voor iPhone en iPad

Om snel wat op te schrijven heb je niet per se een tekstverwerker nodig, want een notitie-app biedt dan prima uitkomst. iPhoned zet de vijf beste notitie-apps voor iOS op een rijtje, die niet mogen ontbreken op je iPhone of iPad.



De beste notitie-apps

In iOS zit standaard al een goede notitie-app. Dit is de app Notities, die voor de meeste mensen goed genoeg is. De app heeft verschillende opmaakopties en het is zelfs mogelijk om notities te beveiligen met een wachtwoord. In Notities kun je naast teksten ook foto’s en video’s toevoegen. Verder heeft de app ook de optie om checklists te maken en kun je kleine tekeningen in je notities verwerken.

Soms wil je echter meer of gewoon een keer iets anders proberen. Of je mist een bepaalde functie die de app Notities niet heeft. Geen nood, want de App Store heeft een aantal uitstekende alternatieven voor Notities. We zetten de vier beste alternatieven op een rijtje.

1. Craft: de eerste, de beste

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Craft is de beste notitie-app van dit moment. De app is overzichtelijk en heeft een erg fijne besturing, waarmee je meteen uit de voeten kunt. Daar komt bij dat de app ook nog eens geheel gratis is.

Erg handig zijn ook de speciale features, waarmee je de notities makkelijk bewerkt. Tekst verplaats je bijvoorbeeld door je vinger er even op te houden en daarna te verslepen. Door een blokje tekst naar links of naar rechts te swipen pas je de stijl van de tekst aan. Het voelt allemaal heel natuurlijk aan en de app ziet er ook nog eens gelikt uit. Om deze redenen staat Craft bovenaan de lijst met beste notitie-apps voor iPhone en iPad.

Craft - Docs and Notes Editor Luki Labs Limited 9,6 (78 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Noted: focus op audio-opnames

Noted is vooral voor het maken van ingesproken notities, maar het typen van korte tekst kan natuurlijk ook. Het is zelfs mogelijk om tegelijkertijd een notitie te maken en in te spreken. Dat scheelt je weer wat tijd, wanneer je bijvoorbeeld tijdens een belangrijke vergadering aan het notuleren bent. Dankzij de previewmodus kun je bovendien snel controleren of je het juiste fragment van een tijdstip hebt voorzien. Ook handig: notities worden in iCloud opgeslagen.

Noted is gratis, maar je moet eerst even door alle aanbiedingen van een abonnement heen klikken om de app te gebruiken. Daarna is de app makkelijk in gebruik en heb je in no-time je eerste (gesproken) notitie verwerkt.

Om alle functies van de app te ontgrendelen, moet je dus een abonnement nemen. De volledige versie beschikt onder meer over onbeperkte cloudopslag, een functie voor ruisonderdrukking en een equalizer.

Noted․ Digital Workroom Ltd 7,6 (35 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Google Keep it simpel

Een overzichtelijke interface, dat is het grote pluspunt van Google Keep. De app gebruikt gekleurde kaders en om notities met dezelfde categorieën bij elkaar te zetten. In Googles notitie-app kun je behalve tekst ook gesproken memo’s opnemen en bewaren.

Een zeer handige functie van Google Keep is dat je audio-opnames automatisch voor je worden uitgeschreven. Dat werkt verrassend goed en dat scheelt je behoorlijk wat tijd, wanneer je van plan was om je opgenomen audiofragmenten uit te schrijven.

Van de 5 beste notitie-apps voor iPhone en iPad is Google Keep het meest overzichtelijk wanneer je veel notities maakt. De app heeft een no nonsense uitstraling waarmee je snel meer uit de voeten kunt.

Google Keep - Notities/lijsten Google LLC 6,8 (110 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Drafts: duidelijk en eenvoudig

De gratis versie van Drafts is zeer eenvoudig en minimalistisch van opzet. Drafts heeft echter genoeg opties, zodat ook de meest veeleisende gebruikers ermee aan de slag kunnen.

Drafts is uitstekend voor het ‘snelle notitiewerk’. Snel een kort stukje typen of notities maken tijdens een meeting? Dat gaat ontzettend makkelijk. Het uiterlijk van de app is daar ook voor gemaakt.

Het is soms wel even zoeken waar de functies van Draft zitten. Wanneer je de app voor de eerste keer start, is het scherm namelijk erg leeg. In de hoeken van de schermen vind je de pictogrammen waar de functies verstopt zitten.

Daarnaast heeft Drafts nog een handige functie: de inbox. Zodra je een notitie hebt aangemaakt, wordt deze toegevoegd aan dit postvak en kun je vervolgacties uitkiezen. Van e-mailen, herinneringen instellen tot aan direct op Twitter plaatsen: het kan allemaal. Je hebt met de inbox ook een heel net overzicht van alle notities die je tot nu toe hebt gemaakt.

Drafts Agile Tortoise 9,2 (184 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Notability: compleet en uitgebreid

De app Notability is zeer uitgebreid en heeft een behoorlijke hoeveelheid functies aan boord. Je kunt er onder meer standaard notities mee maken, pdf-bestanden van aantekeningen voorzien en op afbeeldingen en foto’s schetsen. Net als bij de andere apps, kun je met Notability ook audio-opnames maken. Deze opnames kun je van tags voorzien. Dit is handig, omdat je de opnames dan makkelijk terug kunt vinden.

Het is jammer dat Notability geen gratis versie heeft, want de prijs van 8,99 euro is aan de hoge kant om de app even uit te proberen. Daar staat wel tegenover dat je niet aan een maandelijks abonnement vastzit wanneer de app je bevalt. Een miskoop is Notability zeker niet.

Notability Ginger Labs 9,4 (2.227 reviews) € 8,99 via App Store via App Store

Probeer ook deze notitie-apps

Behalve deze vijf notitie-apps zijn er natuurlijk nog veel meer. Zijn deze apps toch niet helemaal wat je zoekt? Probeer dan ook eens Bear of Evernote. En tja, soms is de ingebouwde app Notities voldoende voor je dagelijkse boodschappenlijstje.

Notitie-apps zijn natuurlijk ontzettend handig en met deze beste notitie-apps voor iPhone en iPad kun je wel even vooruit. Kun je echter meer handige tips gebruiken? Lees dan onze beginnersgids eens door. Met een serie praktische artikelen leren we je alles over de beginselen van de iPhone, zodat je ook echt alles uit het apparaat haalt waar hij voor bedoeld is.