De beste navigatie-app voor iPhone (en uitstekende alternatieven)

Of je nu dagelijks achter het stuur zit, of slechts sporadisch de weg op gaat: een goede navigatie-app is onmisbaar. Wij hebben een hoop apps getest en dit zijn wat ons betreft de besten. Ook zetten we enkele goede alternatieven op een rij.

Dit is de beste navigatie-app voor iPhone

Dat gezegd hebbende: het is heel persoonlijk welke navigatie-app het best bij jou past. Sommige applicaties zijn bijvoorbeeld ideaal voor automobilisten, maar niet zozeer voor fietsers. Dan zijn er ook nog apps die heel all-round zijn, maar op andere vlakken weer steken laten vallen.

In onderstaande lijst hebben we daarom rekening gehouden met zoveel mogelijk voorkeuren. Je weet wat ze zeggen: zoveel mensen, zoveel wensen. Wat vaststaat is dat jouw volgende favoriete navigatie-app waarschijnlijk in de lijst staat.

1. Waze

Waze is wat ons betreft de beste navigatie-app voor iPhones, maar niet per se omdat de app zelf zo goed is. Vooral de gebruikers zijn belangrijk. De gemeenschap van Waze-gebruikers is ontzettend actief en houdt elkaar op de hoogte van files, snelheidscontroles, flitsers en andere zaken die jouw reis (kunnen) beïnvloeden.

Verder doet de app alles wat je van een goede navigatie-app mag verwachten. Hij navigeert je op tijd naar je bestemming, ziet er overzichtelijk uit en werkt bovendien fijn samen met CarPlay, Apples platform om je iPhone ook onderweg te kunnen gebruiken.

Ook handig: Waze is goed op de hoogte van lokale bezienswaardigheden. De app is daarmee ideaal voor op vakantie, want je kunt routes rondom musea, monumenten en bijvoorbeeld architectonische hoogstandjes plannen.

Nadelen heeft Waze ook. Je kunt bijvoorbeeld geen offline kaarten opslaan, waardoor je altijd een actieve internetverbinding moet hebben om te kunnen navigeren. Nu kun je dit minpunt wel omzeilen door thuis (als je verbonden bent met wifi) de route in te laden, maar ideaal is dit niet.

Verder is het jammer dat de app soms ietwat te optimistisch is met het berekenen van aankomsttijden. Daartegenover blinkt Waze wél uit in het voorschotelen van alternatieve tijden om op pad te gaan. Hij probeert je hiermee actief rondom de files te navigeren door te laten zien dat je beter over een uur van huis kunt gaan, dan nu.

2. Google Maps

Het is een inkoppertje, maar Google Maps is een uitstekend alternatief voor Waze, dat overigens ook eigendom is van het moederbedrijf van de zoekmachine. Maps heeft in tegenstelling tot Waze wél een offline modus, waardoor ‘ie beter geschikt is voor op vakantie buiten de Europese Unie, of als je een kleine databundel hebt.

Ook op de kwaliteit van de navigatie hebben we niet heel veel aan te merken. Wel zijn Googles kaarten soms ietwat gedateerd, helemaal als je bijvoorbeeld in een drukke binnenstad woont. In hectische verkeersituaties is Waze heel vaak actueler. Dit komt natuurlijk door de eerder besproken gemeenschap achter de app.

Verder is Google Maps ook meer allesomvattend dan Waze. Je kunt bij het navigeren namelijk wandel-, fiets-, auto- als routes met het openbaar vervoer kiezen. De app is daarmee heel handig voor wanneer je in het buitenland bent, want je hoeft alleen maar een bestemming op te geven: Google Maps berekent hoe je er komt.

3. Apple Kaarten

Apple Kaarten is niet per se de beste navigatie-app voor iPhone, maar wel de meest makkelijke. De app staat standaard op je toestel en je hoeft dus niets te downloaden. Apple Kaarten, ook wel Apple Maps genoemd, is daarmee ideaal voor wanneer je op zoek bent naar een simpele navigatie-app zonder al teveel poespas.

Het grootste voordeel van Kaarten is dat het een Apple-product is. De app werkt dus heel goed samen met CarPlay, Siri en is beschikbaar op andere apparaten zoals de Apple Watch.

Grootste nadeel van Apple Kaarten is dat de app niet zo uitgebreid is. Hij weet bijvoorbeeld niet alle adressen van bedrijven te vinden. Ook jammer is dat de applicatie veel updates krijgt van Apple, maar dat deze vrijwel nooit of pas veel later naar Nederland komen. Apple Kaarten is daarmee vooral een goed alternatief als je bijvoorbeeld veel in de Verenigde Staten bent.

4. Flitsmeister

Net als Waze heeft ook Flitsmeister een grote groep gebruikers achter zich. De van oorsprong Nederlandse navigatie-app doet er alles aan om jou tijdens het plannen van je reis en onderweg op de hoogte te houden van alle verkeersomstandigheden. Flitsmeister is daarmee ideaal voor mensen die nog weleens een boete scoren, en dit in de toekomst willen voorkomen.

Flitsers, snelheidscontroles en andere situaties worden razendsnel door gebruikers doorgegeven, waardoor je uitstekend op de hoogte bent van wat zich op de weg afspeelt.

Verder heeft Flitsmeister een ingebouwde parkeerfunctie. Zodra je geparkeerd staat hoef je dus niet op zoek naar een betaalautomaat, maar zet je gewoon de timer in de app aan. Zodra je weer de auto instapt, zet je de parkeerwekker weer op stop en betaal je dus geen cent teveel.

Ook de moeite waard

Er is niet één beste navigatie-app. Er staan tientallen (zo niet honderden) programma’s in de App Store die ieder hun eigen unieke kenmerken, voor- en nadelen hebben. Wij denken dat je met bovenstaande navigatie-apps een heel eind komt, maar onderstaande alternatieven zijn ook zeker het benoemen waard.

Sygic

Sygic is ook een hele fijne navigatie-app, maar niet gratis. Om alle functies te kunnen gebruiken moet je een abonnement afsluiten van 19,99 euro per jaar. Je kunt dan onder meer routekaarten van landen downloaden zodat je offline navigeert en krijgt onderweg actuele verkeersinformatie aangeboden.

Een absoluut pluspunt van Sygic is de realistische weergave. Je ziet hierdoor tijdens het rijden hoe de straten eruitzien en hoe bijvoorbeeld de bocht loopt. Het bedrijf werkt voor deze functie samen met het Nederlandse TomTom. Ook tof is dat je tijdens het navigeren de silhouetten van gebouwen ziet.

Een andere ‘geinige’ functie van Sygic is head-up. Hierbij wordt de navigatie op het voorruit van je wagen geprojecteerd. Al met al is Sygic een hele complete navigatie-app. Of je op deze toeters en bellen zit te wachten, is vooral een persoonlijke afweging.

Maps.me

Ook Maps.me is een uitstekende navigatie-app. Hij maakt gebruik van de kaarten van OpenStreetMap, een populair alternatief voor Google Maps. OpenStreetMap wordt beheerd door vrijwilligers en iedereen kan verbeteringen aandragen: het werkt dus een beetje als Wikipedia.

Ben je op zoek naar hele accurate mappen, dan is Maps.me de beste navigatie-app. Je kunt zelfs de huisnummers van gebouwen tonen. Maps.me is daarmee bijvoorbeeld ideaal voor bezorgers, omdat je zelfs in drukke binnensteden vrij simpel adressen kunt opzoeken.

Die gedetailleerdheid is direct ook hét nadeel. Maps.me is namelijk zo gedetailleerd dat het al snel onoverzichtelijk wordt. Zit je daar niet mee, dan haal je met Maps.me een uitstekende navigatie-app in huis. Hij beschikt bijvoorbeeld over een offline modus, reisgidsen voor wanneer je op vakantie bent en het is gratis (met advertenties).