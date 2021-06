Getest: De beste mail-app voor de iPhone (en 3 alternatieven)

De App Store wemelt van de iPhone mail-apps, maar je hebt er maar één nodig. Wij hebben ze voor je getest en dit is de beste mail-app voor de iPhone en iPad.

De beste iPhone mail-app: dit is onze favoriet

Een goede app om je e-mails te ontvangen, te versturen en op te ruimen is onmisbaar. Daarom hebben we de populairste mail-apps in de App Store voor je getest en een duidelijke winnaar uitgekozen. Wat ons betreft is dit de beste iPhone mail-app, met daarna nog een aantal andere goede alternatieven. Heb je een mail-app gekozen? Check dan ook even hoe je deze app als standaard mail-app op je iPhone instelt.

De beste mail-app voor iPhone: Spark

Als er een mail-app is die we al jaren met veel plezier gebruiken, dan is het Spark. Om de zoveel maanden komt er een alternatief uit dat we even uitproberen, om vervolgens weer snel terug te keren naar deze oude vertrouwde mail-app.

Spark heeft alles wat je van een moderne mail-app mag verwachten: een mooi en overzichtelijk design, ondersteuning voor praktisch alle maildiensten en alle vrijheid om de app naar eigen smaak in te stellen. Zo kun je de taakbalk onderin beeld knop voor knop samenstellen en wat er gebeurt als je naar links of rechts veegt.

Daarnaast heeft de app een ‘slimme inbox’, waarbij er automatisch onderscheid gemaakt wordt tussen belangrijke berichten, nieuwsbrieven en spam-mailtjes. Daar hoef jij als gebruiker niks voor te doen, maar levert toch een opgeruimde inbox op.

Spark is naast de iPhone ook beschikbaar voor de iPad, Apple Watch en Mac, zodat je dezelfde opgeruimde inbox op al je Apple-apparaten kunt gebruiken. Dat maakt van Spark alles wat je nodig hebt op het gebied van e-mail, allemaal verpakt in een mooi ontworpen en razendsnelle app.

Spark Mail - Email by Readdle Readdle Inc. 9,2 (3.744 reviews) Gratis via App Store via App Store

Andere goede mail-apps voor iOS

Natuurlijk is Spark niet de enige mail-app voor de iPhone. Vind je het bijvoorbeeld vervelend dat Spark geen Nederlandse taal-instelling heeft? Of vertrouw je het privacybeleid van de app niet? Dan zijn dit wat ons betreft drie goede alternatieven om uit te proberen.

1. Gmail

Gebruik enkel een mailadres van Google, of wil je jouw Gmail-account ook beheren vanuit een browser? Dan is de standaard Gmail-app van Google een prima alternatief voor Spark. De app wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe functies en heeft een overzichtelijk design.

Omdat Gmail gewoon in iedere browser beschikbaar is, kan het een aanrader zijn als je bijvoorbeeld op je werkcomputer geen apps kunt installeren, maar zo toch vanuit je browser even je inbox kunt checken.

Gmail - E-mail van Google Google LLC 8,2 (5.234 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Apple Mail

Natuurlijk staat er op ieder iPhone al standaard een mail-app geïnstalleerd: die van Apple zelf. Hoewel de app met iedere grote iOS-update beter wordt, vinden we de app te beperkt op het gebied van instellingen.

Spark heeft veel meer opties en ziet er wat ons betreft overzichtelijker uit. Uiteraard is dat een kwestie van smaak, dus als Spark je niet bevalt is het slim om ook de standaard mail-app van iOS een kans te geven.

Mail Apple Gratis via App Store via App Store

3. Airmail

Airmail gaat al heel wat jaartjes mee en ondersteunt net als Spark praktisch iedere maildienst. Wat Airmail zo goed maakt is de integratie met tal van populaire andere apps, zoals Evernote, OneDrive, Things en Asana.

Dat geeft je enorm veel opties om rechtstreeks vanuit de app dingen te doen met specifieke mailtjes. Airmail is gratis te gebruiken, maar heeft voor fanatieke gebruikers die alle functies willen ook Airmail Pro, voor een vast bedrag per maand.

Airmail - Gmail Outlook Mail Bloop S.R.L. 7,6 (92 reviews) Gratis via App Store via App Store

Heb jij een andere mail-app die je veel beter vindt? Laat dan van je horen in een reactie onder dit artikel!