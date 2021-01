Naast het bijhouden van uithoudingssporten zoals hardlopen, kun je je iPhone ook gebruiken voor krachttraining. In dit artikel laten we je een aantal apps zien die hierbij kunnen helpen. Dit zijn de beste krachtsport-apps voor iPhone.

De beste krachtsport-apps voor je iPhone

Als je veel aan het sporten bent weet je dat je iPhone een onmisbare trainingspartner kan zijn. Naast het afspelen van muziek kun je ook je prestaties nauwkeurig loggen. Maar, ook de doorgewinterde krachtpatser kan profijt hebben van haar/zijn smartphone. In willekeurige volgorde, dit zijn wat ons betreft de beste krachtsport-apps voor iPhone

1. Nike Training Club

Nike heeft niet alleen een populaire hardloop-app, maar helpt je ook onderweg met spieren kweken. Nike Training Club zit boordevol oefeningen en schema’s waardoor de app zowel geschikt is voor beginners als gevorderde atleten. Je kunt trainingen onder meer selecteren op trainingsdoel (uithoudingsvermogen of spieren kweken) of bijvoorbeeld lichaamsdeel.

Ook tof: Nike Training Club geeft je een kijkje in de keuken van professionele atleten. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe voetballer Cristiano Ronaldo en basketballer Isaiah Thomes hun spieren trainen. Verder beschikt Nike Training Club over yoga- en stretchoefeningen en kun je luisteren naar de Trained-podcast. Hierin komt allerlei sport- en voedingsadvies voorbij.

2. Sworkit

Sworkit neemt de rol van coach op zich. Op basis van jouw persoonlijke voorkeuren stelt de app namelijk een training voor. Heb je vijf minuten? Dan krijg je een korte workout voorgeschoteld. Heb je ruim drie kwartier om te sporten, dan laat Sworkit je uitgebreid zweten. Het maakt hierbij niet uit of je wel/geen trainingsmateriaal voor handen hebt. Het algoritme van de krachtsport-app past zich namelijk aan.

De app is bedoeld om beginners bij de hand te nemen. Het maakt hierbij niet uit wat je doelen zijn. Je kunt Sworkit dus gebruiken om af te vallen, sterker te worden, droger, of een combinatie van gewenste uitkomsten. Ook tof is dat Sworkit een sectie met oefenignen voor kinderen heeft. Sworkit is een betaalde app, maar je kunt zeven dagen gratis uitproberen.

3. Strong

Strong is een van de populairste apps om je trainingsroutine in bij te houden. De app kan het beste worden vergeleken met het welbekende notitieboekje waarin je je workout bijhoudt. Als je niet zit te wachten op een app die volgestopt is met onnodige functies, dan is Strong een echte aanrader.

In de gratis versie van Strong kun je een paar verschillende routines vastleggen. Dit is ideaal als je bijvoorbeeld die verschillende spiergroepen per week traint, en voor iedere training een aparte routine hebt. Je kunt vervolgens voor iedere oefening het aantal herhalingen en de hoeveelheid gewicht bijhouden.

4. Jefit

Jefit is een app die meer biedt dan alleen het bijhouden van wat je precies doet tijdens je training. De app raadt je ook nieuwe oefeningen aan op basis van je bestaande workoutroutine. Ook houdt de app bij wat je lichaamssamenstelling is, en hoe je je doelen bij moet stellen voor het gewenste resultaat. Uniek aan Jefit is dat je voor bijna alles grafieken en data op kunt vragen, gebaseerd op alle gebruikers van de app.

Je kunt met Jefit ook bijhouden wat je vrienden zoal doen. Zo kun je niet alleen zien hoe hun workouts gaan en of zij hun doelen behalen, zij zien ook wat jij doet. Stiekem het sporten overslaan zit er dus niet meer in. Bovendien heeft Jefit een handige Apple Watch-app waarin je snel je workouts kunt registreren.

5. Gymatic

Gymatic pakt het net wat anders aan. Deze app kan namelijk automatisch bijhouden welke oefeningen je doet door de sensoren van je iPhone te gebruiken. Hiervoor kan ook je Apple Watch gebruikt worden. Zo zie je onder meer hoe consistent je een bepaalde oefening doet en hoe lang je doorgaans rust tussen herhalingen. De app kan automatisch je bestaande routine tracken, maar kan je ook helpen om nieuwe workouts te ontdekken.

De techniek achter de app om oefeningen te herkennen leert doorlopend bij. Het kan dus zijn dat de app niet altijd direct doorheeft wat/hoe je aan het trainen bent. Gymatic herkent onder meer oefeningen uit het Crossfit, bodybuilding, TRX, krachtsport en meer. Je kunt de app dus met een gerust hart uitproberen.

Sporten met je iPhone

