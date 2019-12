Tijdens het kerstdiner blijven de iPhones van de iPhoned-redactie ook in een broekzak zitten. Gedurende de rest van de twee dagen zijn er echter genoeg handige kerst-apps om op je iPhone-homescreen te zetten. We zetten onze favoriete kerst-apps van 2019 op een rij.



Onze beste kerst-apps van 2019

De beste kerst-apps hoeven niet direct iets met een kerstboom of de kerstman te maken te hebben. Voor dit overzicht hebben we bewust gezocht naar apps die goed van pas komen tijdens de feestdagen. Daarna kun je ze natuurlijk ook blijven gebruiken.

1. Google Foto’s

Wat je ook gaat doen met kerst, je gaat er gegarandeerd foto’s van maken met je iPhone. Door deze na afloop naar Google Foto’s te uploaden en een album aan te maken, kun je deze meteen delen met alle andere aanwezigen. Zij kunnen op hun beurt hun kerst-kiekjes aan het album toevoegen.

Op die manier krijgt iedereen de leukste foto’s van de kerstdagen, zonder ze allemaal in een WhatsApp-groep één voor één te bekijken. Je foto’s in Google Foto’s opslaan is sowieso een goed idee. De app geeft je namelijk onbeperkt online opslag, zodat je al je foto’s ook nog hebt als je iPhone het niet meer doet.

Google Foto's Google LLC 9 (52 reviews) Gratis via App Store

2. Flitsmeister

Voor iedereen die Driving Home For Christmas letterlijk neemt: met Flitsmeister blijf je niet alleen op de hoogte van mogelijke kerstdrukte op de weg. Je voorkomt ook dat je per ongeluk geflitst wordt omdat je zo snel mogelijk naar de gourmetschotel wil rijden die thuis op je staat te wachten.

Flitsmeister wordt al jaren geüpdatet en heeft inmiddels een heel fijn, overzichtelijk uiterlijk. De fanatieke community die continu meldingen doorgeeft zorgt ervoor dat Flitsmeister een onmisbare app is voor iedereen die de weg op gaat.

Flitsmeister Flitsmeister B.V. 10 (2 reviews) Gratis via App Store

3. Foodie

In het begin van het artikel beloofden we nog dat we onze iPhone niet zouden gebruiken tijdens het kerstdiner, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dat indrukwekkende kerstdiner moet immers wel even vastgelegd worden om iedereen jaloers mee te maken.

Dat fotograferen kan met de standaard camera-app op je iPhone, maar wij geven de voorkeur aan Foodie. Deze app is speciaal ontworpen voor het vastleggen van eten. Foodie helpt je een handje om je bord te centreren en zit vol met filters die verschillende soorten eten er op hun best uit laten zien.

Foodie - Camera for life SNOW INC. Gratis via App Store

Lees ook: 5 tips voor de perfecte iPhone-foto van het kerstdiner

4. Instagram

Je fotografische creaties delen doe je natuurlijk op een netwerk dat speciaal voor foto’s bedoeld is. We hebben het over Instagram, dat deze dagen speciale kerststickers heeft om je plaatjes op te fleuren. Wat dacht je van een fraaie bewegende sneeuwpop, zodat we toch nog een beetje een witte kerst hebben.

Instagram Instagram, Inc. 9 (572 reviews) Gratis via App Store

5. Sing! Karaoke

Als je die kerstmuziek even zat bent, kun je natuurlijk ook gewoon zelf de microfoon pakken. Met Sing! Karaoke verander je de Apple TV en een paar iPhones in een heuse karaokeset. Je kunt smartphones gemakkelijk aan de app koppelen, die vervolgens als microfoon fungeren.

In de app staat er een enorme lijst met nummers tot je beschikking, al hangt het natuurlijk van je eigen zangkunsten af of je hier de avond leuker van maakt of niet.

Smule - The Social Singing App Smule Gratis via App Store

6. Forest

Als je moeite hebt om je iPhone tijdens de kerstdagen niet aan te raken, moet je Forest eens proberen. Deze app moedigt je aan om smartphonegebruik te minderen. Het leuke aan Forest is de manier waarop je gestimuleerd wordt je smartphone weg te leggen. De app plant namelijk boompjes en die groeien alleen als je je iPhone niet ontgrendelt.

Kun je de verleiding van een notificatie niet weerstaan, dan ben je terug bij af. Al deze gegevens worden netjes bijgehouden, zodat je een leuk overzicht maakt van alle momenten waarop je bewust je iPhone even links liet liggen.