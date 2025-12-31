Dit zijn de 14 beste iPhone-games van 2025 (betaald én gratis)

Op je iPhone of iPad is er altijd wat te spelen. We zetten de 14 beste iPhone-games van 2025 voor je op een rij.

Beste iPhone-games 2025

Of je nou via Apple Arcade speelt, in het gamesaanbod van je Netflix-abonnement duikt of gewoon losse games in de App Store downloadt: je hoeft je nooit te vervelen. Maar wat is nou echt de moeite waard? iPhoned kiest de veertien beste iPhone-games van het jaar. Welke game mis jij in deze lijst? Laat vooral van je horen in de reacties!

14. PowerWash Simulator (Apple Arcade)

Soms heb je niet meer nodig dan een hogedrukspuit en een vieze omgeving. In PowerWash Simulator is dat precies wat je tegenkomt. Een huis, een speeltuin, een vintage auto: alles moet schoon. Of dat je dat nou alleen of samen met anderen doet. Ben je klaar? Spuiten maar!

13. Merge Maestro

In Merge Maestro versla je vijanden door tokens te combineren. Dat start zoals in Threes: twee tweeën vormen een drie, twee drieën een vier. De twist is dat je de cijfers kunt omruilen voor icoontjes, zoals een zwaard of muzieknoot. Elk icoon heeft een eigen kracht die geactiveerd wordt als je ze samenvoegt, of juist als ze met rust worden gelaten. Met steeds meer verschillende icoontjes en uitdagingen is dit een heerlijke smartphonegame voor even tussendoor.

12. Thronefall – A Little Kingdom

Het eerste wat opvalt bij Thronefall is de prachtige stijl, maar daarachter zit ook nog eens een heerlijke game. Dit is een strategiegame zonder dat het te complex wordt. Overdag bouw jij je basis en ’s nachts ga je vol voor de verdediging. Waar geef jij je geld aan uit?

11. Cat Quest III

In alweer het derde Cat Quest-avontuur trek je nogmaals de wereld in als kattenpiraat voor een actievol avontuur. Je bent deze keer op zoek naar een vergeten schat, waar de schurk natuurlijk ook achterna zit. Cat Quest 3 is net als zijn voorgangers geen moeilijke game, maar het speelt wel heerlijk weg.

10. Hitman Absolution

In de Hitman-games moet je in goed ontworpen levels je doelwit zien uit te schakelen. Je krijgt veel creativiteit om dat te doen, zodat je elk level met gemak meerdere keren kunt spelen zonder dezelfde ervaring te hebben. Dat je Hitman Absolution nu op je iPhone kunt spelen is een feestje.

9. Enter the Gungeon

Populaire game Enter the Gungeon heeft zijn weg naar je iPhone gevonden. De game is een bullet hell roguelike met vooral heerlijke actie. Pak je gun, stap de kerker binnen en richt chaos aan terwijl je talloze kogels ontwijkt.

8. Red Dead Redemption (Netflix)

Is je iPhone of iPad de perfecte plek om Rockstar-klassieker Red Dead Redemption te spelen? Nee. Dat het wel kan is toch fantastisch. In deze waanzinnige game speel je als cowboy John Marston die in het Wilde Westen van de Verenigde Staten en Mexico jaagt naar enkele bendeleden. Ook uitbreiding Undead Nightmare met zombiecowboys is te spelen.

7. Subnautica

In deze game duik je onder water op een buitenaardse wereld. Daar zijn een hoop mooie dingen, maar ook gevaren te ontdekken. Wees slim, craft de juiste middelen en weet zo lang mogelijk te overleven. Dit is echt een game om heerlijk in te verdrinken. Vergeet alleen niet soms naar boven te zwemmen om adem te halen.

6. Dredge

Blijf je liever boven het water, maar zoek je wel een beetje spanning? Dan is Dredge jouw game. In Dregde vaar je met een vissersbootje over gevaarlijke wateren waar je monsterlijke vissen binnenhengelt, personages ontmoet, opdrachten doet, je boot verbetert en beetje bij beetje je angsten omruilt voor moed.

5. Katamari Damacy Rolling Live (Apple Arcade)

Met Apple Arcade kun je een hele nieuwe Katamari Damacy-game op je iPhone of iPad spelen. Zoals in alle Katamari-games speel je als een buitenaardse prins die een bal vooruit duwt. Alles wat kleiner is dan de bal wordt er door opgepakt, waardoor je steeds groter en groter wordt. Soms heb je alle tijd om rustig rond te rollen, terwijl je andere keren slim aan de slag moet om op tijd groot genoeg te zijn. Puur plezier.

4. Is This Seat Taken?

Puzzelliefhebbers opgelet, want Is This Seat Taken? is een van de leukste nieuwe puzzelgames van het jaar. Het doel in deze game is om in elke situatie alle personages een zitplek te geven. Dat is uitdagend, want iedereen heeft eigen wensen zoals niet naast iemand zitten die stinkt. Met beperkte zitplaatsen en steeds meer wensen is het elke keer weer een heerlijke puzzel om iedereen tevreden te krijgen.

3. Prince of Persia: Lost Crown

In deze Prince of Persia-game speel je niet als de prins zelf, maar als een krijger die de ontvoerde prins moet redden. De game speelt als een 2D platformer en is een metroidvania: je komt regelmatig blokkades tegen waar je pas met een speciale kracht langs kunt. De game speelt heerlijk weg, met uitdagende platformsecties, toffe gevechten en leuke krachten.

2. Chants of Sennaar

In deze game beklim je een toren waar op elke laag mensen wonen die een onbekende taal spreken. Het is jouw doel om elke taal te doorgronden. Dat doe je door goed te kijken naar de context en de omgeving. Chants of Sennaar is een bijzonder slimme, unieke puzzelgame met een hele eigen stijl.

1. Cult of the Lamb (Apple Arcade)

In de heerlijke game Cult of the Lamb ben je een cultleider die er op uit moet om vijanden te verslaan, materialen te verzamelen en diertjes te vinden. Vervolgens gebruik je wat je hebt gevonden om je kamp te verbeteren en de diertjes te veranderen in trouwe volgelingen. Die volgelingen kun je vervolgens inzetten om in je kamp te werken, of… om te offeren. Ook moet je het kamp een beetje netjes houden, want anders lopen je volgers weg en raak jij je macht kwijt.

