Dit zijn de 10 beste iPhone-games van 2023

Het afgelopen zijn er weer veel topgames uitgekomen voor je iPhone. We zetten de beste iPhone-games van 2023 voor je op een rij.

Beste iPhone-games van 2023

Of je nou in een dorp wilt wonen vol Disney-figuren, je hersenen aan het werk wilt zetten met een goede puzzel of liever elkaar neerschiet tot je als laatste overblijft: op je iPhone is er altijd wat te gamen. We zetten voor jou de beste iPhone-games van 2023 op een rij.

10. Disney Dreamlight Valley (Apple Arcade)

Wat als er een sprookjeswereld was waar je kon leven met Disney-figuren zoals Donald Duck, Elsa, Goofy en veel meer, terwijl er altijd klusjes op te lossen zijn? Als dat leuk klinkt moet je absoluut Disney Dreamlight Valley downloaden via Apple Arcade. Je maakt een personage aan, waarna je de bekende Disney-helden helpt om hun herinneringen terug te vinden.

Disney Dreamlight Valley Gameloft 8,8 (37 reviews) Bekijken via App Store via App Store

9. Underground Blossom

Hoe kan het ook anders dat er weer een game van het Nederlandse Rusty Lake in deze lijst belandt, want deze studio blijft maar goede games maken waar fans van smullen. Deze keer gaat de puzzelgame ondergronds, waar spelers via metrostations meer leren over Laura Vanderboom.

Underground Blossom Rusty Lake 9,8 (156 reviews) € 1,99 via App Store via App Store

8. Valiant Hearts: Coming Home (Netflix)

In deze tweede Valiant Hearts-game krijg je op een speelse manier dingen mee over de Eerste Wereldoorlog die je waarschijnlijk nog niet wist. Je volgt onder andere een matroos die in scheepswrakken zoekt naar kostbaarheden, een Belgische zuster die soldaten oplapt en een jazzmuzikant die aan het front vecht.

Valiant Hearts: Coming Home Netflix, Inc. 8,4 (6 reviews) Gratis via App Store via App Store

7. Oxenfree II: Lost Signals (Netflix)

Het vervolg op mooie indiegame Oxenfree volgt grotendeels hetzelfde pad, maar met andere personages. Op een eiland gebeuren vreemde dingen en als speler moet je daar wat aan doen door met je radio portalen te openen. Hoe verder je komt, hoe vreemder alles wordt. Net als het origineel is de sfeer en het schrijfwerk zeer overtuigend.

OXENFREE II: Lost Signals Netflix, Inc. 9,8 (8 reviews) Gratis via App Store via App Store

6. What the Car? (Apple Arcade)

Ken je het doldwaze What the Golf? nog, waarin er constant met je verwachtingen wordt gespeeld door de regels te veranderen? De makers van die game zijn terug met What the Car? Net zo maf, maar op een eigen manier. In elk level ga je met een autootje door een parcours, maar die auto heeft elke keer andere eigenaardigheden zoals benen, een raket of springveren. Die onvoorspelbaarheid maakt van What the Car? weer een waanzinnig leuk spel.

WHAT THE CAR? Triband ApS 9,6 (120 reviews) Bekijken via App Store via App Store

5. Honkai: Star Rail

Als je vooral heel veel game in een enkele app wil, dan moet je aan de slag met Honkai: Star Rail. Deze gacha-game (waarin je willekeurig personages kunt verdienen), lijkt erg op Genshin Impact maar dan met een veel interessanter gevechtssysteem. Je team en de vijand doen om de beurt aanvallen, waarbij je tactisch moet nadenken om als winnaar uit de bus te komen. Daarnaast heeft de game een groots verhaal en matchende omgevingen om te ontdekken.

Honkai: Star Rail COGNOSPHERE PTE. LTD. 8,8 (337 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Storyteller (Netflix)

In deze heerlijke puzzelgame blader je door een verhalenboek, waar op elke pagina een zin staat die je moet afbeelden. Daar heb je een beperkt aantal plaatjes voor, die je moet vullen met personages en objecten. Elk element dat je toevoegt aan het boek heeft interactie met elkaar, wat zorgt voor onvoorspelbare gevolgen. Dat is elke pagina weer verrassend en leuk.

Storyteller Netflix, Inc. 8,2 (28 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Farlight 84

Pak het team met helden uit Apex Legends en de vrolijke stijl van Fortnite, voeg daar een eigen smoel aan toe en je hebt de toegankelijke battle royale-game Farlight 84. Voor pc-gamers viel de game een beetje tegen door de graphics en de vele cheaters, maar op je iPhone heb je daar totaal geen last van. Het enige probleempje is dat er best veel bots in de game zitten, dus hopelijk trekt de game nog veel nieuwe spelers aan.

Farlight 84 Farlight Games 8,8 (35 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Cut the Rope 3 (Apple Arcade)

Als je de meest iconische smartphonegames op een rijtje zou zetten, hoort Cut the Rope daar ook bij. Dit derde deel is weer genieten geblazen. In Cut the Rope 3 laat je geen snoepjes naar beneden vallen door touwen door te snijden, maar herenig je Om Nom met zijn kind. Ook worden de touwen deze keer op meer creatieve manieren gebruikt, waardoor je door de levels slingert en zweeft om alle sterren te verzamelen. Leuk extra detail is dat deze game in Nederland is gemaakt.

Cut the Rope 3 ZeptoLab UK Limited 10 (10 reviews) Bekijken via App Store via App Store

1. Lost in Play

Het is alsof je in een tekenfilm duikt als je Lost in Play speelt. In deze puzzelgame volg je een broer en zus die wilde avonturen beleven in droomwerelden, vol vreemde wezens. Je moet goed op de omgeving letten, overal op tikken en de juiste voorwerpen combineren om verder te komen. Deze puzzels zijn leuk, maar het is de aandacht voor detail wat Lost in Play echt een genot maakt om te spelen.

Lost in Play Snapbreak Games 9,6 (112 reviews) Gratis via App Store via App Store

