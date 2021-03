Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps, games en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie.

De beste iPhone-apps en games van afgelopen week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps, updates en games van afgelpen week.

1. DoMarks

DoMarks is een app voor het bewaren van bladwijzers, met één belangrijke twist. Je kunt namelijk acties koppelen aan de dingen die je opslaat. Tijdens het noteren van een website-adres kun je bijvoorbeeld aangeven dat je naar een bepaald Spotify-album wil luisteren of een gerucht graag een keer wil maken.

Op eenzelfde manier kun je kijktips voor jezelf aanmaken of aangeven dat je een lang artikel op een later moment gaat lezen. DoMarks is dus eigenlijk een kruising van een bladwijzer-app (à la Pocket) en de Agenda-app van Apple. Het werkt op alle Apple-apparaten en je gegevens worden op de achtergrond gesynchroniseerd. Je takenlijstje/bladwijzerlijst is dus altijd actueel. DoMarks is gratis maar voor sommige functies moet je de portemonnee trekken.

DoMarks Random Projects LLC Gratis via App Store via App Store

2. Slashy Camp

Ben je gek op slasherfilms uit de jaren ’80 én Crossy Roads, het iconische spel waarin je een kip de weg moet laten oversteken? Dan is Slashy Camp de game waar je op hebt gewacht. In dit spel kruip je namelijk in de huid van SkullFace, een slechterik die het gemunt heeft op weerloze bezoekers van een zomerkamp.

Aan jou de taak om je prooien zo snel mogelijk op te jagen, want wanneer je treuzelt ben je af. De spelwereld schuift namelijk geleidelijk op zoals in Crossy Roads. Tijdens het opjagen van slachtoffers krijg je ervaringspunten die je kunt inzetten om betere wapens aan te schaffen. Slashy Camp is een gratis game maar biedt wel in-app-aankopen aan.

Slashy Camp Blue Wizard Digital LP Gratis via App Store via App Store

3. Flitsmeister

Flitsmeister is wat ons betreft een van de beste navigatie-apps voor CarPlay, Apples platform voor achter het stuur. De navigatie-app heeft afgelopen week een update gekregen en beschikt daardoor over ritregistratie. Hierdoor kun je bijhouden welke ritten je privé maakt, en welke ritten op de zaak gezet moeten worden.

Deze optie is met name handig voor mensen die nog steeds voor hun werk op pad moeten en bijvoorbeeld een kilometervergoeding bij hun werkgever declareren. Na het inschakelen van de functie kun je per rit aangeven of deze privé of zakelijk was. Vervolgens kun je dit overzicht delen met je werkgever. Flitsmeister vraagt wel geld voor de mogelijkheid om ritjes bij te houden: het kost 4,49 euro per maand.

Flitsmeister Flitsmeister B.V. 9,4 (21098 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Queen: Rock Tour

Queen heeft sinds afgelopen week een eigen iPhone-game. In Queen: Rock Tour herbeleef je de turbulente geschiedenis van de band en speel je de grootste en meest iconische concerten na. Rock Tour is een ritmegame, zoals je misschien wel kent van de Rock Band-games.

Terwijl de band speelt vallen er muzikale noten op de verschillende sporen. Aan jou de taak om precies op het juiste moment met beide duimen het scherm aan te raken, of het display juist even vast te houden. Extra leuk is dat de kleuren corresponderen met de verschillende bandleden. Mis je bijvoorbeeld een groene noot, dan is Freddy Mercury even stil. De volledige game kost 3,49 euro, maar je kunt ‘m gratis proberen.

Lees ook: Met Queen: Rock Tour heeft elke muziekliefhebber plezier