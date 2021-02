De nieuwe week staat weer voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

Quill

Quill gaat de strijd aan met apps als Slack, Microsoft Teams en andere bedrijfs-apps. Quill wil de rust terugbrengen naar digitale communicatie, met een app die daar speciaal voor ontworpen is. Dit doet de app door onderscheid te maken tussen de soorten kanalen die iedereen aan kan maken. In de zogenaamde Structured-kanalen kun je overzichtelijk over specifieke onderwerpen praten omdat ieder gesprek uit een thread bestaat.

Wil je gewoon met collega’s kletsen? Dan kun je een sociaal kanaal openen dat zich meer gedraagt als een traditioneel chatgesprek. Quill is gratis te proberen en beschikbaar voor kleine teams, grotere teams betalen een maandelijks bedrag. De app is naast iOS en macOS ook beschikbaar voor Android, Windows en Linux.

Overcast

De populaire podcast-app Overcast heeft een belangrijke update gekregen voor de Apple Watch. Je kunt nu gemakkelijker podcasts synchroniseren die lokaal op het horloge worden opgeslagen, wat bijvoorbeeld van pas komt als je zonder iPhone op zak gaat sporten en toch iets wilt luisteren.

Ook is het hele design van de Watch-app op de schop gegaan. Daardoor zijn de knoppen gemakkelijker aan te tikken op het kleine scherm van het horloge. Dat maakt Overcast direct een waardevol alternatief voor mensen die graag podcasts luisteren via hun slimme horloge.

Museum Alive

Nu musea gesloten zijn, zijn er gelukkig apps als Museum Alive. Met de stem van David Attenborough tovert deze educatieve app je huis- of slaapkamer om tot een digitaal museum. De app gebruikt augmented reality om virtuele objecten in de echte wereld te plaatsen, waar je vervolgens omheen kunt lopen.

De app laat je uit drie fossielen kiezen, waarna je samen met Attenborough op zoek gaat naar het verhaal achter deze dieren. De app heeft iOS 13 en een iPhone X of nieuwer nodig om te werken en is voor een eenmalig bedrag van 3,49 euro te downloaden.

Survival Z

Apple Arcade heeft er een vermakelijk nieuw spel bij in de vorm van Survival Z. De Z staat duidelijk voor ‘Zombies’ want het wemelt ervan in dit actiespel. In meer dan vijftig levels kies je uit vijftien speelbare personages en probeer je de hordes aan ondoden van je lijf te houden.

Gaandeweg verzamel je upgrades die je sterker maken en kun je ook teamgenoten rekruteren. Je hebt een abonnement op Apple Arcade nodig om dit spel te kunnen spelen. Je kunt de speldienst van Apple gratis proberen, maar betaalt daarna vijf euro per maand.