De nieuwe week staat weer voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Any Distance

Any Distance is een sport-app, maar dan net even anders. De applicatie draait namelijk om het zo mooi mogelijk vormgeven van je sportprestaties en niet om het voorschotelen van oefeningen of bijhouden van trainingen. In plaats daarvan laat Any Distance zien hoe erg jij je in het zweet hebt gewerkt via een mooie visual.

Dit plaatje kun je compleet zelf vormgegeven, maar je kunt ook kiezen uit een van de sjablonen. Any Distance heeft onder meer standaardfoto’s voor fietsen, rennen en hiken. De app werkt samen met de Gezondheid-app van Apple en kan zodoende al jouw gezondheidsinformatie inladen. Any Distance is vooralsnog gratis, maar voegt binnenkort in-app aankopen toe.

Five Dates is een interactieve romantische comedy. In deze combinatie van een film en een game kruip je in de rol van Vinny. Deze inwoner van Londen is tijdens de lockdown op zoek naar de liefde en heeft zich daarom aangemeld bij een datingapp. In de game ga je op virtuele date met vijf matches en jouw keuzes bepalen de rest van de verhaallijn.

De makers proberen hierbij de onvoorspelbare wereld van het moderne daten uit te lichten. Tijdens de game ben je bijvoorbeeld bezig met het beantwoorden van diepzinnige vragen, probeer je grapjes te maken en onderwijl moet je ook nog charmant overkomen. Aan de hand van jouw acties bepalen dates of ze jou nog een keertje willen spreken.

3. Doodle Dash

Doodle Dash is een afgelopen week verschenen avonturengame met een unieke, handgetekende stijl. De gameplay bestaat uit springen, rennen en het ontwijken van obstakels. Het uiteindelijke doel van het spel is het verbeteren van je eigen record. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de elementen veranderen iedere keer.

De ene keer kom je bijvoorbeeld terecht in een zandstorm, terwijl je de andere keer op een jetski belandt en allerlei haaien moet ontwijken. Doodle Dash is daarmee vooral een leuke game voor tussendoor omdat het continu chaotisch en verfrissend aanvoelt. Het spel is gratis, maar biedt wel in-app aankopen aan.