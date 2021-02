De nieuwe week staat weer voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Kitty Letter

Matthew Inman, de maker van het iconische spel Exploding Kittens, is terug met een nieuw pareltje. Kitty Letter valt het best te omschrijven als een combinatie van het klassieke woordspel Scrabble met Clash Royale, het populaire strategiespel. Je bent namelijk bezig met het bij elkaar sprokkelen van zoveel mogelijk katten.

Je hebt namelijk zoveel mogelijk harige vrienden nodig om aanvallen van de tegenstander af te slaan, of voor het opzetten van eigen offensieven. Onderaan het beeldscherm zie je letters waarmee je woorden moet maken. Hoe langer het woord, hoe groter je kattenleger.

Kitty Letter Exploding Kittens 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Knightin+

Ben je fan van de klassieke Zelda-games? Dan moet je Knightin+ eens proberen. Deze nieuwe game is namelijk overduidelijk geïnspireerd op Zelda en heeft eenzelfde soort gameplay en retrovormgeving. Je kruipt in de rol van Sir Lootalot, een avonturier die zich een weg baant door allerlei grotten en kerkers.

Onderwijl versla je vijanden, moet je slim omgaan met de omgeving en verzamel je steeds betere spullen. Zo nu en dan moet je puzzels oplossen en aan het eind van iedere kerker staat een eindbaas op je te wachten. Dit alles wordt voorzien van oude 8-bitmuziek en een onderhoudend verhaal dat je allesbehalve serieus moet nemen.

Knightin'+ Crescent Moon Games € 4,49 via App Store via App Store

3. PastePal

PastePal is ontzettend krachtige manager voor je klembord. De app houdt bij wat je allemaal hebt gekopieerd en synchroniseert dit tussen je iPhone, iPad en Mac. Zodoende kun je iets op je Mac(Book) kopiëren en dit vervolgens direct op je iPhone gebruiken. PastePal houdt bovendien een archief bij, waardoor je dus ook eerder gekopieerde dingen kunt terugvinden.

Extra handig is dat je de app op macOS in een flexibel venster kunt plaatsen. Met deze optie kun je als het ware een soort geheugensteuntje maken. De app herkent automatisch wat voor type content je kopieert, zoals text, emoji, pdf-bestanden en meer. Bovendien kun je dingen voorzien van labels zodat je makkelijk kunt terugvinden. Goedkoop is PastePal niet: de app kost een tientje.

PastePal - Clipboard Manager Khoa Pham € 9,99 via App Store via App Store

4. Workout Plan Bot

Het ziet er naar uit dat we nog wel een tijdje moeten thuissporten. Wie op zoek is naar nieuwe oefeningen om in de woonkamer uit te voeren kan sinds afgelopen week terecht bij Workout Plan Bot. Deze app beschikt over meer dan 100 soorten oefeningen die je allemaal thuis uit kunt voeren.

Met de gratis versie kun je maximaal drie routines aanmaken, bijvoorbeeld een programma voor je onderlichaam, bovenlichaam en eentje voor uithoudingsvermogen. De app werkt samen met de gezondheidsfuncties van Apple en wanneer je klaar bent met de app kun je al je opgeslagen oefeningen exporteren in het toegankelijke JSON-formaat.