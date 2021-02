De nieuwe week staat weer voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Serania: Path of the Scion

Ben je gek op verhalen en raak je niet geïntimideerd van een hoop tekst? Dan kun je je lol waarschijnlijk niet op met Serania: Path of the Scion. Deze game bestaat namelijk voornamelijk uit het lezen van tekst en het maken van beslissingen door een van de antwoorden te kiezen. Aan de hand van jouw keuzes ontvouwt het verhaal. Daarover gesproken, Serania speelt zich af in een fantasiewereld dat is overgenomen door vijandelijke legers.

Jij kruipt in de huid van een doodgewone dorpsbewoner die wordt opgejaagd door deze soldaten. Alsof dat nog niet pittig genoeg is, probeer je ook je familiegeschiedenis te achterhalen. Alleen op die manier kun je namelijk iets aan de belegering van jouw land doen. Je kunt de game gratis proberen, maar moet na het eerste kwart de portemonnee trekken (4,49 euro).

Serania Peter Ravnholt Gratis via App Store

2. Procreate

Procreate, de award winnende iPad-app voor grafische vormgeving, heeft afgelopen week de overstap naar iPhone gemaakt. Zodoende kun je ook op je telefoon tekenen, illustreren en ontwerpen. De ontwikkelaar heeft de interface hierbij flink onder handen genomen zodat alle knoppen en opties op het kleinere scherm passen.

De iPhone-versie van Procreate doet in grote lijnen hetzelfde als zijn grotere broer voor de iPad. Wel heeft de ontwikkelaar enkele specifieke functies voor de iPhone toegevoegd. waaronder een widget voor iOS 14. Op die manier kun je Procreate direct vanaf je iPhone-thuisscherm openen.

Procreate Savage Interactive Pty Ltd € 10,99 via App Store

3. TechniCalc

Ben je beroepsmatig veel met cijfers in de weer, of volg je een technische studie? TechniCalc is een nieuwe wiskundige rekenmachine-app die tot de nok toe gevuld is met functies. De app kan bijvoorbeeld overweg met uitgebreide formules, logaritmes, trigonometrie en allerlei eenheden en verhoudingen verrekenen.

Bovendien oogt de app heel stijlvol en kan ‘ie overweg met draadloze toetsenbord. Een toffe extra is dat TechniCalc op al je Apple-producten werkt, inclusief Apple Watch. Bovendien beschikt de app over een donkere modus, splitscreen-modus (zodat je de rekenmachine bijvoorbeeld rechts in het venster plaatst) en nog veel meer functies.

TechniCalc Calculator Jacob Parker € 8,99 via App Store

4. Oolong

Wil je in 2021 meer grip op je financiën krijgen? Dan is Oolong misschien een aanrader. Deze ‘huishoudboek-app’ omschrijft zichzelf als de meest efficiënte in zijn soort en probeert een globaal inzicht in je portemonnee te bieden.

Daar waar andere huishoudboek-apps heel precies ingaan op specifieke categorieën, geeft Oolong een meer globaal overzicht. Het doel van de app is om in een oogopslag te laten zien of je dat nieuwe appartement, huisdier of vakantie kunt bekostigen. De app doet dit door je maandelijkse tekort of surplus uit te rekenen en dit getal over de komende 24 maanden uit te smeren.