De 5 beste iPhone-apps en games van deze week (# 44 – 2021)

Dit weekend hebben we weer vijf nieuwe iPhone-apps en games voor je! Deze keer ga je op stap met de koddige Pikmin en laten we zien hoe je binnen vijftien minuten je dagelijkse boodschappen thuisbezorgd krijgt. Lees snel verder, want dit zijn de vijf beste iPhone-apps van afgelopen week!

Lees verder na de advertentie.

1. Pikmin Bloom

Dé populaire game van deze week is natuurlijk Pikmin Bloom. Niantic (de makers van Pokémon Go) hebben wederom samengewerkt met Nintendo. Daar is een game uitgekomen die gebaseerd is op Pikmin: een spelletje dat je misschien nog wel kent van de Nintendo Wii of de Nintendo Switch.

De game voelt (op dit moment) wel wat karig. In plaats van het gooien met pokéballen of het voltooien van gevechten voor bepaalde locaties zoals in Pokémon Go, ligt de focus bij Pikmin Bloom vooral op het wandelen. Het maakt je dagelijkse wandeling wel een stuk minder saai en Pikmin Bloom is leuk genoeg om tussendoor even op te pakken.

Houd wel de accu van je iPhone in de gaten, want die raakt een stuk sneller leeg wanneer je de game op de achtergrond laat draaien. Misschien wordt het toch tijd voor een nieuwe iPhone 13 Pro Max met zijn flinke batterijlading?

2. Artifact – 3D Puzzle

Ben je een fan van puzzels? Probeer dan Artifact eens. De game haalt zijn inspiratie uit Kintsugi, ook wel Kintsukuroi genoemd. Dit is de Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek.

Artifact heeft 40 puzzels met vijf verschillende thema’s. De gameplay is simpel, want het enige dat je doet is de scherven naar de juiste plek slepen. Toch is het behoorlijk uitdagend om de gebroken potten en kruiken weer in elkaar te knutselen. Probeer het eens, wie weet heb je een roeping in Kintsugi gemist!

Artifact - 3D puzzle Mikhail Bakunovich € 4,99 via App Store via App Store

3. Transformers Tactical Arena

Kan je ook niet genoeg krijgen van de Transformers? En dan vooral de originele robots uit de tekenfilmserie van de jaren 80? Dan is Transformers Tactical Arena je op het lijf geschreven.

In de game stel je een team samen van Transformers en al je favorieten doen mee. Van de Autobot-leider Optimus Prime tot Dinobot Grimlock en van Bumblebee tot Jazz. Ook bij de Decepticons zie je favorieten als SoundWave en StarScream langskomen. Nadat je een team hebt gevonden neem je het (realtime) op tegen andere spelers. Hiermee ontgrendel je nieuwe robots en arena’s. Ook speel je steeds meer nieuwe vaardigheden vrij en, nog leuker, je team kan ook daadwerkelijk transformeren in hun alternatieve vorm. Waar wacht je nog op? Transform and roll out! Let op: voor deze game moet je een abonnement hebben op Apple Arcade.

TRANSFORMERS Tactical Arena RED GAMES CO, LLC Bekijken via App Store via App Store

4. Super Mombo Quest

De game Super Mombo Quest doet je in het begin herinneren aan de oude 16-bit spelletjes van de Super Nintendo. Je speelt een klein, tja wat is het? Laten we het op een paars monstertje houden.

In de game doorloop je level na level om de perfecte combo te scoren. Wanneer je een vijand verslaat gaat er een timer lopen en voordat de tijd voorbij moet je proberen om alle vijanden in een combo te verslaan. In het begin is dat supersimpel, maar al na een paar levels wordt het behoorlijk lastig om de combo te voltooien. Grafisch is de game erg tof en vooral de animaties zien er goed uit. Voor de volhouders!

Super Mombo Quest Orube Game Studio Gratis via App Store via App Store

5. Gorillas – boodschappen

Nee, dit is geen berichtendienst van de band Gorillaz. Het is een nieuwe app om boodschappen thuis te laten bezorgen. Handig als je onverwacht bezoek krijgt of een van je belangrijke ingrediënten bent vergeten. Dit is niet nieuw, maar Gorillas garandeert dat je bestelling binnen vijftien minuten voor je deur staat.

De app zelf is gratis en de producten in de app zijn niet of nauwelijks duurder dan in de winkel. Voor elke bestelling betaal je wel € 1,80 aan bezorgkosten. Er is geen minimaal of maximaal bestelbedrag. Wel zijn de bezorgkosten voor bestellingen onder de 10 euro hoger.

Gorillas - Boodschappen GetGoodys 9,6 (5.231 reviews) Gratis via App Store via App Store

Op zoek naar meer iPhone-apps? Check deze artikelen: