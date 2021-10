De 4 beste iPhone-apps en games van deze week (# 43 – 2021)

Het is weer zondag en dus de hoogste tijd voor vier nieuwe iPhone-apps en games! Deze keer duik je in de wereld van Stranger Things en neem je het op tegen je vrienden in supersnelle bolides. Dit zijn de vier beste iPhone-apps van afgelopen week!

Lees verder na de advertentie.

1. Sonic Racing

Liefhebbers van Mario Kart Tour mogen deze game overslaan, of toch niet? In Sonic Racing laat de blauwe egel zien dat hij ook wel verstand heeft van kartraces. De game is al een tijdje uit, maar heeft onlangs een flinke update gekregen. Er zijn onder andere drie nieuwe circuits bijgekomen en de klassieke Sonic doet nu ook mee.

De besturing is zeer eenvoudig en binnen no-time heb je de kleine, supersnelle wagentjes onder de knie. Nou ja, als je tegenstanders je ten minste met rust laten en je niet constant bestoken met allerlei wapengerei. Voor de raceliefhebber verdient Sonic Racing zeker een plekje op je iPhone of iPad! Let op: voor deze game moet je wel een abonnement hebben op Apple Arcade.

Sonic Racing SEGA 8 (13 reviews) Bekijken via App Store via App Store

2. Stranger Things: Puzzle Tales

De razendpopulaire Netflix-serie Stranger Things heeft weer een nieuwe game gekregen. In deze ‘Puzzle Tales’ maak je rijen van juwelen met dezelfde kleur. Klinkt bekend? Dat klopt, want de game doet een beetje herinneren aan het oude spelletje Bejeweled.

Door het maken van verschillende kleurencombinaties val je tegenstanders van het groepje vrienden aan. Maak je genoeg combinaties van een bepaalde kleur? Dan kan je met Mike, Lucas, Will of Dustin een speciale aanval uitvoeren. Krijg je maar niet genoeg van de serie en ben je een fan van match-3 games? Dan is Stranger Things: Puzzle Tales zeker een aanrader.

Stranger Things: Puzzle Tales Next Games Gratis via App Store via App Store

3. Bug Tilt

De game Bug Tilt ziet er eenvoudig uit, maar is stiekem venijnig moeilijk. Dit komt vooral door de besturing, want zoals de naam al doet vermoeden bestuur je de rups door je telefoon te kantelen.

Dat is niet alles, want elke keer als de rups iets opeet wordt hij langer. En net als de klassieke game Snake, is de game voorbij wanneer in je eigen lichaam hapt. Daar blijft het niet bij, want er liggen ook genoeg vijanden op de loer voor een rupsenmaaltje. Bug Tilt is een leuke game voor iedereen die van een beetje uitdaging houdt en weleens als rups door het leven wil gaan.

Bug Tilt Dadako Gratis via App Store via App Store

4. in3D: Avatar Creator & Animator

Heb je ooit eens je eigen 3D-personage willen maken? Normaal is dat behoorlijk lastig, maar het kan nu met je iPhone en deze app. Om je eigen personage te maken, richt je de camera op jezelf en draai je 360 graden in het rond. Daarna gaat de applicatie aan de slag en maakt hij een driedimensionale personage voor je.

Vervolgens kun je nog kleren aanpassen of jezelf een maf dansje laten doen. Er is wel een nadeel: de app is alleen te gebruiken met een abonnement. Gelukkig mag je de applicatie wel drie dagen gratis gebruiken.

in3D:Avatar Creator & Animator GOODSIZE INC. 5,4 (3 reviews) Gratis via App Store via App Store

Op zoek naar meer iPhone-apps? Check deze artikelen: