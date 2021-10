De 4 beste iPhone-apps en games van deze week (# 42 – 2021)

Een potje basketbal spelen, motivatie om in beweging te komen én een grootse avonturengame: dit zijn de vier beste iPhone-apps van afgelopen week!

1. NBA NOW 22

Sportfans opgelet: NBA NOW 22 belooft één van de beste basketbalgames ooit te worden. Je speelt op bestaande courts met de bekende sterren uit de NBA. De statistieken worden bepaald door hun prestaties in échte wedstrijden. Stel je favoriete team samen en speel tegen basketbalfanaten uit de hele wereld.

De ware lol zit natuurlijk in het spelletje zelf. Dribbel je tegenstanders voorbij, verzin de beste tactiek en dunk tot je een ons weegt. De 3D-graphics zien er verbluffend goed uit voor een mobiele game. NBA NOW is zo’n spel waarmee je weken zoet kunt zijn.

NBA NOW 22 Com2uS Corp. 8,6 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Fantasy Hike

Kun jij wel wat motivatie gebruiken om in beweging te komen? Dan is Fantasy Hike zeker een aanrader. Dit Lords of the Rings-achtige avontuur is namelijk stiekem een tracker die je stappen bijhoudt. Hoe meer je wandelt, hoe verder je komt in het spel. Als dat geen mooie stok achter de deur is…

Fantasy Hike zit daarnaast vol humor en je kunt je progressie vergelijken met ‘Mr Underhill’, die hetzelfde pad naar Mount Fire aflegt als jij. Wanneer je meer dan 1500 meter per dag wil lopen (en dat is, ook los van het spel, wel zo verstandig) dien je eenmalig 3,99 euro te betalen voor de volledige versie.

Fantasy Hike Jens Andersson 10 (5 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Mapper for Safari

Ben jij een grote fan van Apple Kaarten en wil je Google Maps eigenlijk nooit meer gebruiken? Dan is Mapper for Safari jouw 99 cent zeker waard. Deze app doet iets heel simpels: links naar Google Maps worden automatisch in de kaartendienst van Apple geopend.

Mapper for Safari is een extensie voor de bekende browser die je veel tijd kan schelen. Je hoeft nooit meer adressen te kopiëren en vervolgens in Apple Kaarten te plakken. Hoe handig is dat?

Mapper for Safari Alex Kitcoff 10 (2 reviews) € 0,99 via App Store via App Store

4. Mythic Heroes

Mythic Heroes is een echte aanrader voor fans van grootse en meeslepende avonturengames. Je stelt een team samen van vijf personages, waarbij je kunt kiezen uit beroemde helden uit de Griekse, Japanse, Noorse en Egyptische mythologie. En tja, dan is het knokken geblazen natuurlijk…

Mythic Heroes heeft prachtige animaties en schitterende slagvelden. Omdat ook de gameplay van hoog niveau is, kan het lastig zijn om je ogen van het scherm te halen. Het spel voert je door negen verschillende werelden, die samen een episch verhaal vertellen.

Mythic Heroes: Idle RPG IGG.COM 9,6 (196 reviews) Gratis via App Store via App Store

