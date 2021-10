De 4 beste iPhone-apps en games van deze week (# 41 – 2021)

Het weekend zit er alweer bijna op, maar je hebt nog een avond tegoed! Heb je nog niets op de planning staan? Check dan de apps uit onze lijst. Deze week hebben we onder andere een oude bekende voor je. Er zit altijd wel iets voor je bij in deze leuke verzameling.

1. Tiny Wings+

De game Tiny Wings+ is stiekem een oude bekende. Het spelletje staat al langer in de App Store, maar is nu ook te vinden in Apple Arcade. De gameplay van Tiny Wings is echter tijdloos. De game is supersimpel om op te pakken, maar behoorlijk lastig om (erg) goed in te worden.

In de game speel je een klein vogeltje dat alleen kan dromen over vliegen. Zijn vleugels zijn nog te klein, maar de wereld waarin hij leeft zit vol prachtige heuvels. Die heuvels kan je als een soort glijbaan gebruiken om vooruit te zweven.

Met een goede timing glijdt het kleine vogeltje steeds sneller en verder van de heuvels. Doe je het goed genoeg? Dan mag jij weer naar het volgende level.

2. Brake Away

Een klein spelletje om lekker relaxed tussendoor te spelen: dat is Brake Away. Het is een game met auto’s en je moet ervoor zorgen dat ze niet tegen elkaar botsen. Tik je op een auto, dan rijdt hij langzamer en kan je een crash vermijden. Het is zelfs mogelijk om meerdere auto’s tegelijk op die manier af te remmen.

Dat klinkt simpel, maar er komen steeds meer auto’s bij. Doe je het goed genoeg? Dan verdien je munten. Met deze munten speel je nieuwe levels en auto’s vrij.

3. Basketball Odyssey

Gooi de bal in de basket, dat klinkt eenvoudig. Toch? Net zoals basketbal in het echte leven is het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. En deze game maakt het zelfs nog moeilijker, want je moet de kracht en hoek van je shots bepalen.

Dit doe je ongeveer op dezelfde manier als je één van de Angry Birds op de varkens af stuurt. Het is in Basketball Odyssey echter een stuk minder vergevensgezind. Elke wereld bestaat uit tien levels. In elk level moet je scoren om naar de volgende te gaan.

Door de bal in basket te gooien, verdien je ook de nodige munten. Met deze munten huur je meer ballen en heb je een extra kans om te scoren. Dat maakt het iets makkelijker, maar zelfs dan sta je voor een pittige uitdaging. Voor volhouders!

4. Slender: The Arrival

Voor fans van enge games is Slender: The Arrival een welkome aanvulling op je gamescollectie. Slender Man is een man in een smoking met een zwarte jas en een wit overhemd. Hij heeft een witte tot lichtgrijze huid zonder ogen, oren, neus, mond en haar. Slender Man is vooral bekend uit een internet meme die al sinds 2009 op internet rondspookt.

In de game ga je op zoek naar de hoofdrolspeelster uit de eerste game (Slender Man: The Eight Pages). Tijdens je speurtocht krijg je steeds meer clues over wat er met haar gebeurd is en kom je meer te weten over de mysterieuze Slender Man. In de game zitten behoorlijk wat heftige schrikmomenten, dus Slender: The Arrivial is niet voor tere zieltjes!

