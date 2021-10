De vier beste iPhone-apps en games van deze week (# 40 – 2021)

Het is weer vrijdag! En er staan weer een viertal leuke apps voor je klaar! Deze week hebben we een speciale traktatie voor Kaiju-fans en liefhebbers van TikTok. Maar check ook zeker de andere apps in deze lijst. Er is voor ieder wat wils, dus bekijk snel de beste iPhone-apps van week 40. Fijn weekend!

1. CapCut

De app CapCut bestaat al een jaar, maar beleefde afgelopen week op Twitter een flinke opleving. De app bevat een hele berg aan leuke effecten voor je video’s en foto’s. Nu denk je misschien dat daar ongetwijfeld een abonnement aan vast zit, maar niets is minder waar. CapCut is geheel gratis te gebruiken.

Interessant om te weten: ByteDance (van TikTok) is ook de eigenaar van de app CapCut. Daarom is de knop ‘Share on TikTok’ waarschijnlijk zo prominent aanwezig. Desondanks is het een leuke app om je eigen foto’s en video’s een oppepper te geven!

CapCut - Video Editor Bytedance Pte. Ltd 8,8 (650 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Go BIG! feat. Godzilla vs. Kong

Ben jij helemaal into Kaiju? Je weet wel, de enorme monsters zoals Godzilla of de monsters uit de film Pacific Rim? Dan moet je zeker Go BIG! feat. Godzilla vs. Kong eens proberen. Daarin zitten zowel Godzilla als Kong in die je misschien wel kent uit de bekende bioscoopfilm.

Je begint te game door een van de twee giganten te kiezen. Daarna mag je helemaal los in de stad. Je begint als een mini Kaiju en door alles te vernietigen word je steeds groter en kan je grotere gebouwen te lijf. Denk een beetje aan de game Katamari Damacy, waarin je alles moet oprollen om groter te worden. Maar het draait niet alleen om het groter worden, want in Go BIG! zitten ook flinke eindbazen waar je het tegen op moet nemen.

Go BIG! Feat. Godzilla vs Kong Sun Machine Entertainment, Inc. Gratis via App Store via App Store

3. Bleak Sword

De game Bleak Sword heeft onlangs een flinke uitbreiding gekregen met nieuwe kaarten en nieuwe vijanden. Het is een donkere actiegame waarin je je een weg moet banen door een soort diorama’s. De game heeft een ouderwetste pixelstijl, met een sausje van moderne 3D-looks.

De besturing is simpel, maar vereist enige oefening. Zomaar vijanden aanvallen kom je niet ver mee. Een goede timing is in deze game belangrijk. Let er wel op dat je voor deze game een abonnement op Apple Arcade moet hebben. Heb je dat? Dan is Bleak Sword gratis te downloaden.

Bleak Sword Devolver 10 (10 reviews) Bekijken via App Store via App Store

4. Nauticrawl

De game Nauticrawl kan je een beetje vergelijken met een soort escape-room. Je bent op de vlucht en om te ontsnappen moet je uitvogelen hoe het voertuig (de Nauticrawl) werkt waarin je zit ondergedoken. De eerste paar keer spelen gaat het geheid mis, maar je leert steeds meer over de tientallen knopjes, hendels en schakelaars.

De game heeft wat ‘Roguelite’ eigenschappen. Je leert steeds meer over de functies van de Nauticrawl en je komt zo steeds verder in de game. Leuk voor doorzetters!

Nauticrawl Armor Games Inc € 4,99 via App Store via App Store

