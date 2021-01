De nieuwe week staat weer voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Signal

Alternatieve chat-apps Signal en Telegram profiteren volop van de onrust rondom WhatsApp en schrijven wekelijks miljoenen nieuwe gebruikers bij. Om die toestroom te faciliteren worden doorlopend nieuwe functies toegevoegd. In Signal kun je sinds afgelopen week bijvoorbeeld gespreksachtergronden instellen en met geanimeerde stickers aan de slag. Via de computerversie van Signal kun je bovendien eigen bewegende plaatjes maken.

Signal: privéberichtenapp Signal Messenger, LLC 9 (26356 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Telegram

Telegram heeft afgelopen week een update uitgebracht om hele WhatsApp-gesprekken naar de chat-app over te zetten. Dat is fijn, want op die manier kun je dus makkelijker overstappen. In onderstaand artikel leggen we uit hoe je WhatsApp-gesprekken naar Telegram exporteert.

Tip: WhatsApp-gesprekken naar Telegram overzetten

Telegram Messenger Telegram FZ-LLC 7,6 (1163 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Carrot Weather

Versie 5.0 van Carrot Weather is sinds afgelopen week verkrijgbaar. Deze weer-app staat bekend om zijn sarcastische ondertoon en is vanaf nu compleet naar eigen wensen vorm te geven. Het startscherm, waarin onder meer de huidige weersomstandigheden staan, gaat namelijk compleet op de schop.

Tenminste, wanneer jij hiervoor kiest. In de instellingen kun je namelijk vrijwel alle onderdelen van het startscherm aanpassen. Ook nieuw: de knoppennavigatie aan de onderkant van het scherm. Carrot Weather heeft daarnaast kaartjes toegevoegd die extra informatie over de weersomstandigheden verschaffen, zoals de hoeveelheid voorspelde regen.

CARROT Weather Grailr LLC 8,8 (384 reviews) € 5,49 via App Store via App Store

4. Micetopia

Micetopia is een Metroidvania-achtige game waarin je in de huid van een avontuurlijke muis kruipt. De gameplay bestaat dus met name uit vechten, springen en het ontdekken van de wereld van Micetopia. Tijdens het verslaan van vijanden krijg je nieuwe vaardigheden en raak je alsmaar sterker.

Het verhaal van Micetopia is vrij cliché. De eens zo rustige wereld is overgenomen door allerlei slechteriken en aan jou de nobele taak om het kwaad een kopje kleiner te maken. Micetopia speelt echter heerlijk weg, is precies uitdagend genoeg en ziet er bovendien heel fraai uit.

Micetopia Crescent Moon Games € 4,49 via App Store via App Store

5. Ammo Pigs

Heb je zin in hersenloos vermaak? Dan moet je bij Ammo Pigs zijn. Afgelopen week is het derde deel van deze serie uitgekomen en wederom pak je de wapens op om te vechten tegen kwaadaardige robots. Bovendien heb je dit keer een missie, want je moet de laatste overgebleven kippen redden.

Inderdaad, Ammo Pigs heeft een krankzinnig verhaal doorspekt met humor. Ook de gameplay staat als een huis. De actie gaat ontzettend snel, je moet direct reageren op gevaar en tactisch aanvallen van vijanden ontwijken. Verder heeft Ammo Pigs een toffe retrovormgeving met bijpassende soundtrack. Het is daarmee een heerlijke actiegame om even tussendoor te spelen.