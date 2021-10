De vijf beste iPhone-apps en games van deze week (# 39 – 2021)

Het is alweer zondag en het weekend is bijna voorbij. Voordat de nieuwe week begint heb je vast nog wel even de tijd om de leukste iPhone-games en apps van deze week te bekijken! Maak toffe filmpjes met RTRO of duik in de blokjeswereld van LEGO Star Wars Battles! Dit zijn de vijf beste iPhone apps en games van week 39!

1. LEGO Star Wars Battles

LEGO is populair en leuk! Er zijn inmiddels al zoveel games dat je eigenlijk nooit meer iets anders hoeft te spelen. Nu is er een nieuwe LEGO-game verschenen, genaamd LEGO Star Wars Battles. Er zijn al verschillende spelletjes in het Star Wars-universum, maar deze is toch iets anders.

In de game neem je het op tegen een ander team (bestaande uit echte spelers) en het is de bedoeling dat je de vijandelijke basis vernietigd. Dit doe je door eenheden naar het slagveld te slepen en daarmee je tegenstanders te verslaan.

Daar blijft het echter niet bij. Op het slagveld kom je onder andere torens tegen, die op de traditionele LEGO-manier gebouwd worden. Met die torens verdien je munten. Wanneer de tijd op is, dan heeft de speler met de meeste munten gewonnen.

Uiteraard kom je in de game ontzettend veel bekende gezichten tegen uit de films en series, en dat blijft leuk. Vind je daarnaast Star Wars tof en duik je stiekem nog best vaak in je eigen LEGO-collectie? Dan moet je Star Wars Battles zeker eens proberen. Vergeet echter niet: om deze game te spelen heb je wel een abonnement op Apple Arcade nodig.

2. RTRO – Film Camera by Moment

Deze app is misschien niet nieuw, maar hij is wel erg leuk en krijgt regelmatig updates. Wat is er dan zo leuk aan RTRO? Je maakt er filmpjes die de stijl hebben van bekende filmmakers en oude muziekvideo’s.

Denk bijvoorbeeld aan de shots die je in de videoclip Intergalactic van de Beastie Boys ziet. Of de oude stijl die Quentin Tarantino in zijn films gebruikt. De video kan je in de app zelfs nog een beetje bewerken. Vanuit de app zijn de video’s meteen naar TikTok of Instagram te sturen. Maar de video’s zijn ook op je iPhone te bewaren.

3. Actraiser Renaissance

Actraiser verscheen in 1990 op de Super Nintendo, maar zoals deze remake laat zien is de gameplay nog steeds ongekend goed. In Actraiser Renaissance heeft de game een nieuwe look gekregen en vooral de latere levels zien er werkelijk prachtig uit.

In de game speel je de ‘meester’ die de wereld moet redden. Dit doe je in de vorm van een engeltje en een standbeeld dat tot leven gekomen is.

De game kent eigenlijk twee soorten gameplay. De actielevels waar je je een weg baant door levels vol vijanden en imposante bosses. En de stages waarin je de steden gaat herbouwen. Vooral dit laatste onderdeel is flink uitgebreid in de remake.

De besturing met het touchscreen is lastig, maar gelukkig heeft de game ook ondersteuning voor controllers. Aanradertje!

4. I Saw Black Clouds

De game I Saw Black Clouds is een interactieve film. Denk aan de oude games als The 7th Guest en Gabriel Knight 3: The Beast Within.

Na de dood van een goede vriend keert Kristina terug naar haar geboortestad. Hier probeert ze te achterhalen wat er precies gebeurd is. I Saw Black Clouds is een psychologische thriller met verschillende verhaallijnen. Tijdens de game moet je regelmatig keuzes maken die van invloed zijn op het verloop van de film. Let op: voor het hele verhaal moet je de game kopen.

5. Just button

Tja, wat moeten we hier van zeggen. De titel zegt eigenlijk alles. Het is slechts een knop. Klinkt duf, niet waar? Dat dachten wij in het begin ook, maar stiekem zit er best veel verborgen in deze (toch wel beetje vreemde) app.

Het enige wat je in Just button doet, is het tikken op een knop. In het begin gebeurd er niets, maar om de zoveel tijd laat de app enige vorm van leven zien. Het begint met tekstballonnetjes, maar er komen steeds meer verborgen opties bij. Op den duur werkt het zelfs verslavend en word je nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren. En dan heb je opeens meer dan 30.000 keer op het scherm getikt …

