De vijf beste iPhone-apps en games van deze week (# 38 – 2021)

Het weekend is bijna voorbij. Jammer! Maar je hebt vast nog wel eventjes de tijd om te relaxen met de leukste iPhone-games van deze week! Ga de strijd aan met Graaf Dracula! Of speel een ouderwets potje voetbal! Er is wederom voor ieder wat wils! Dit zijn de vijf beste iPhone apps en games van week 38!

1. Castlevania – Grimoire of Souls

De game Castlevania is al een oude bekende bij gamers. In deze klassieker ging je het gevecht aan met Graaf Dracula en ook in deze nieuwe game is dat weer het geval. Maar voordat het zover is, moet je eerst een enorm kasteel en talloze buitenlocaties overleven.

Erg leuk aan deze versie is dat de personages van voorgaande games speelbaar zijn. Elk van de hoofdpersonen hebben hun eigen wapens en speciale aanvallen. Dat maakt de game gevarieerd. Zelfs de controls zijn goed te doen op het touchscreen. De muziek is het paradepaardje, want die klinkt echt fantastisch. Vooral voor fans van de oude games is de muziek echt genieten. Een klein nadeel: om Castlevania te spelen heb je wel een abonnement op Apple Arcade nodig.

Castlevania: Grimoire of Souls KONAMI 10 (1 reviews) Bekijken via App Store via App Store

2. Pokémon UNITE

Ben je een fan van Pokémon? Dan is Pokémon UNITE de perfecte game voor jou deze week. In de game maak je een team van vijf spelers (jij en vier anderen) en neem je het op tegen vijf andere pokémon-spelers.

Het doel is om de meeste punten te scoren. Dit doe je onder andere door de vijand te verslaan, door punten te scoren met een speciale pokéball en door je eigen pokémon te verbeteren. De game lijkt wat dat betreft heel veel op League of Legends. Vind je die game leuk? Dan is Pokémon UNITE zeker jouw ding.

Pokémon UNITE The Pokemon Company 9,8 (34 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Sword Hunter

Als je de game Sword Hunter in een paar woorden moet omschrijven, dan is het ‘non-stop actie’. In de game is je geboorteplaats overspoelt met misdadigers en rivaliserende bendes. Jij bent de enige die ze kan stoppen!

De game is prima voor korte gamesessies. De levels zijn kort en de besturing is supersimpel. Door te swipen beweeg je door de map en om aan te vallen tik je op het scherm. Door vijanden te verslaan verdien je munten. Hiermee geef je je personage nieuwe vaardigheden, voorwerpen en wapens.

Sword Hunter Potato Play Pte. Ltd. Gratis via App Store via App Store

Ken je Sensible Soccer nog? De klassieke voetbalgame met razendsnelle (en o zo goede) gameplay? Super Arcade Football lijkt hier zijn inspiratie vandaan te halen.

De besturing is lekker eenvoudig en de game heeft een geinige retro-uitstraling. De bal overspelen doe je met een tik op de knop. Houd je de knop langer ingedrukt, dan schiet je de bal hard vooruit. Makkelijker toch? Aan het balkje boven de speler zie je hoe hard je schopt. Voor iedereen die met een lach terugdenkt aan de oude voetbalgames, is Super Arcade Football een aanrader.

Super Arcade Football OutOfTheBit Ltd 8 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Noir

Bij iPhoned zijn we groot fan van de donkere modus. Deze functie maakt witte vlakken en schermen zwart, en andersom. De nieuwe app Noir bouwt op dit concept voort. Deze extensie voor de Safari-browser maakt van iedere website die je bezoekt een donkere versie. Dit is met name fijn wanneer je de site ‘s avonds bezoekt.

Noir is van Nederlandse makelij en op maat gemaakt voor iOS 15 en iPadOS 15, de updates die afgelopen week verschenen. Zodoende werkt Noir heel soepel samen met de donkere modus van je iPhone en/of iPad. De app kost 2,99 euro en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Je privacy is dus gewaarborgd.

Noir - Dark Mode for Safari Jeffrey Kuiken 8,2 (12 reviews) € 2,99 via App Store via App Store

