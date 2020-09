De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iPhone-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iPhone-apps van week 36 – 2020

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Bright Paw

Katten en puzzelen: combineer de twee en je hebt een topgame. In Bright Paw kruip je in de huid van een kat. Je baasje (die toevallig ook een superschurk is) is vermoord en jij probeert erachter te komen wie de dader is.

Je gaat op pad om wraak te nemen. Gaandeweg los je allerlei puzzels op en ontrafel je grote geheimen. Je komt steeds meer te weten, maar moet ook steeds moeilijkere puzzels oplossen. Uiteindelijk kun je je wreken en de daders hun verdiende loon geven.

Bright Paw Rogue Games € 5,49 via App Store via App Store

2. Warhammer Quest: Silver Tower

Hou je van strategische vechtspellen, dan is Warhammer Quest: Silver Tower zeker het proberen waard. Liefhebbers zullen de titel al kennen van het bordspel en de consolegames, maar deze week is er ook een mobiele versie gelanceerd.

In Warhammer Quest: Silver Tower is het de bedoeling om de zilveren toren te beklimmen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want tijdens het spelen moet je je een weg banen door hordes vijanden. Zoals het een goede rpg betaamt kun je zelf je team samenstellen en moet je rekening houden met de unieke sterktes en zwaktes van deze personages. De game is gratis te spelen, maar biedt wel in-app aankopen aan.

Warhammer Quest: Silver Tower Perchang Gratis via App Store via App Store

3. Trüberbrook

Trüberbrook, ook wel als Trueberbrook geschreven, is een verhalende en meeslepende game die zich afspeelt op het Duitse platteland van de jaren ’60. Je kruipt in de huid van Hans Tannhauser, een jonge Amerikaanse wetenschapper die stukloopt op zijn promotieonderzoek en deze mentale blokkade in het afgelegen plaatsje Trüberbrook probeert te verhelpen.

Zoals het een goede thriller betaamt gaat het verhaal al snel zijn eigen leven lijden. Er wordt je immers verteld dat je op het Duitse platteland terecht bent gekomen omdat je via de loterij een tripje had gewonnen, maar of dit ook echt zo is? Qua gameplay is Trüberbrook een point & click-game: je tikt dus op het scherm om Hans te laten bewegen, of een gesprek met iemand te starten.

Truberbrook Headup GmbH € 5,49 via App Store via App Store

4. Murderous Pursuits

In Murderous Pursuits ben je op een feestje dat alles behalve gezellig is. Je speelt samen met zeven andere spelers waarbij jullie moeten elkaar vermoorden op klaarlichte dag, zonder jezelf verdacht te maken.

Gastheer Mr. X geeft je telkens een doelwit om te doden. Terwijl jij op zoek gaat naar je slachtoffer kunnen andere gasten het zomaar op jou gemunt hebben. Pas ook op voor de bewakers, want die kunnen je opsluiten als je gezien wordt.