De 4 beste iPhone-apps en games van deze week (#33 – 2021)

Elke week verschijnen er nieuwe apps in de App Store die eigenlijk niet mogen ontbreken op je iPhone. Wij laten je daarom de leukste apps van afgelopen week zien. Snel downloaden en spelen maar!

De 4 beste apps voor iOS van afgelopen week

De App Store zit bomvol leuke apps die je eigenlijk allemaal een keer moet proberen. Jammer genoeg zijn er ook honderden applicaties die je beter links kunt laten liggen. iPhoned laat je de leukste apps van afgelopen week zien, zodat jij niet hoeft te zoeken in de App Store. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Mela

Vind je het leuk om te koken of door recepten te bladeren? De app Mela moet je dan zeker eens proberen. Deze recepten-app staat tjokvol overheerlijke gerechten die je eigenlijk allemaal wel een keer wil proberen.

Het is ook mogelijk om nieuwe recepten toe te voegen. Dit doe je door ze zelf te typen, maar je kan ook de tekst scannen met de camera van je iPhone of iPad.

Mela - Recipe Manager Silvio Rizzi € 4,99 via App Store via App Store

2. Tesla Force

Houd je van even lekker schieten en knallen? En vind je de verhalen van H. P. Lovecraft ook tof? Dan is Tesla Force je op het lijf geschreven! In elk level word je overspoelt door vijanden die je van je af moet jagen.

De game ziet er tof uit en speelt lekker weg als je eventjes lekker los wil gaan. Tesla Force is een rogue-lite shooter. Dat betekent dat levels willekeurig gegeneerd worden. Eigenlijk blijft dit soort games lang leuk om te spelen, omdat het elke keer anders is.

Tesla Force 10tons Ltd € 5,99 via App Store via App Store

3. McClockface

Waarom zou je een app voor een klok downloaden? Standaard heeft de iPhone en iPad toch een prima tijdsweergave? Dan heb je McClockface nog niet geprobeerd. Deze app maak van een simpel iets, zoals een klok, echt iets moois.

Het is eigenlijk vooral een soort klok-widget, waar je veel aan kunt wijzigen. Wil je een klok met een ouderwetse flip aanduiding? Zit er in! Liever een klok met een regenboogachtergrond? Het kan allemaal.

McClockface David Steppenbeck 10 (1 reviews) € 1,99 via App Store via App Store

4. Contra Returns

Contra was vroeger een arcadegame vol actie. Nu is de game in aangepaste vorm ook beschikbaar op je iPhone en iPad. In de game kies je één van de stoere commando’s en baan je je een weg door levels vol vijanden en enorme eindbazen.

De touchbesturing werkt verrassend goed en er is zelfs een optie in de game om met vrienden samen te spelen. De game is gratis en zit vol manieren om je toch te laten betalen voor bijvoorbeeld betere wapens. De game is echter behoorlijk coulant en laat je lang spelen zonder daadwerkelijk geld te spenderen.

Contra Returns PROXIMA BETA PTE.LIMITED 8,6 (8 reviews) Gratis via App Store via App Store

