De 5 beste iPhone-apps en games van deze week (#32 – 2021)

Mooiere foto’s met je iPhone maken, een spannende AirPods-game en hoe goed ben jij als legergeneraal? Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste iPhone-apps en games van afgelopen week.

1. Super Leap Day

Heel diepgaand is Super Leap Day niet, maar wel verslavend. Iedere dag krijg je namelijk een nieuw level voorgeschoteld. Uniek is dat je de game met één vinger kunt spelen. Er zit namelijk maar een knop in het spel. Je moet precies op het goede moment springen, maar het poppetje rent automatisch.

Het verhaal is hier overduidelijk later bij verzonnen, want het plot is flinterdun. Het komt erop neer dat je ieder level de top moet proberen te bereiken omdat hier een gouden beker staat. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het spel gooit allerlei hindernissen jouw kant op.

Super Leap Day Nitrome 10 (1 reviews) Bekijken via App Store via App Store

2. Twitter

Twitter is afgelopen week in een fris jasje gestoken. De social media-app heeft onder meer een nieuw lettertype en kleuren gekregen. Het oude, vertrouwde Twitter-blauw heeft plaatsgemaakt voor een meer contrasterend kleurenpalet. Veel knoppen zijn nu bijvoorbeeld zwart, terwijl ze voorheen blauw waren.

Er is vooral veel te doen om het nieuwe lettertype: Chirp genaamd. Twitter heeft het font uitgerold om de app ‘toegankelijker’ te maken, maar sommigen vinden het lettertype kinderlijk ogen. Wij vinden Chirp wel geinig: wat jij?

Twitter Twitter, Inc. 9 (79.695 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Axis & Allies 1942

Oorlogje spelen, maar dan op de iPad. Dat is Axis & Allies 1942 in een notendop. De digitale versie van Hasbro’s bordspel kwam afgelopen week uit voor de tablet, nadat het spel al op de computer verkrijgbaar was. In Axis & Allies 1942 sta je aan het roer van een legermacht tijdens de tweede wereldoorlog.

Je kunt onder meer Britten, Amerikanen, Japanners of Duitsers naar de overwinning leiden. Om de beurt beweeg je je legers over het speelveld. Probeer hierbij tactisch te werk te gaan, want door de vijand bijvoorbeeld vanaf de flank aan te vallen vergroot je je overwinningskansen. Axis & Allies 1942 kun je ook online spelen en de Android-versie verschijnt later dit jaar.

Axis & Allies 1942 Online Overhaul Games € 9,99 via App Store via App Store

4. Neurashot

Met de standaard iPhone Camera-app kun je al heel mooie foto’s maken, maar met Neurashot ga je net een stapje verder. De app zit boordevol extra opties om je kiekjes nog mooier te maken – mits je weet wat je doet. Beginnende fotografen vinden Neurashot misschien wat overweldigend.

De app heeft bijvoorbeeld een optie om in hoge resolutie in te zoomen. Normaal gesproken hobbelt de fotokwaliteit achteruit wanneer je beelden dichterbij haalt, maar met Neurashot valt het eigenlijk wel mee. Ook tof: de mogelijkheid om de sluitertijd te vertragen. Op die manier vangt de camera meer licht op en kun je allerlei toffe effecten creeëren.

Neurashot Sumat Purewal 8 (1 reviews) € 4,99 via App Store via App Store

5. PairPlay Adventures

We sluiten af met een heel originele iPhone-app. PairPlay Adventures is een waar audio-avontuur om met z’n tweeën te beleven. Het enige dat je nodig hebt is een setje AirPods. Beide partners doen een oordopje in en krijgen de compleet tegenovergestelde kanten van een verhaal te horen.

Vervolgens ontvouwt zich een episch verhaal, midden in je huiskamer. Geheim agenten, geestenjagers tot aan robots: alles zit erin. PairPlay Adventures is typisch zo’n iPhone-app die je simpelweg moet beleven om het echt te snappen.

PairPlay Adventures w/ AirPods Left Right Studios Inc Gratis via App Store via App Store

