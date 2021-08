Dit zijn de 4 beste iPhone-apps en games van deze week (#30 – 2021)

Eindelijk je eigen hond, een toffe nieuwe functie voor Spotify en op een leuke manier over geschiedenis leren. Dit zijn de beste iPhone-apps en games van afgelopen week.

1. My Dog

Wie nog weleens nostalgisch terugdenkt aan de tijden van Tamagotchi’s moet My Dog eens proberen. Deze app doet namelijk ongeveer hetzelfde. In My Dog moet je ervoor zorgen dat jouw pup uitgroeit tot een volwassen viervoeter, en tussendoor niets tekort komt.

Aan het begin kies je een van de zestig verschillende hondenrassen. Vervolgens moet je je harige vriend verzorgen, te eten geven en natuurlijk veel met hem of haar spelen. Wanneer vrienden van jou ook een MyDog hebben, kun je bovendien (virtueel) bij elkaar over de vloer komen.

2. Nanogram Messenger

Chatdienst Telegram heeft een eigen app voor de Apple Watch, maar wij zijn geen fan. De officiële app laat namelijk hier en daar steekjes vallen. Dat heeft ook de ontwikkelaar van Nanogram Messenger opgemerkt en daarom een eigen app ontwikkeld.

Nanogram Messenger is een volwaardige Telegram-app voor de Apple Watch. Je kunt dus berichten sturen en ontvangen vanaf je pols, zonder dat je iPhone er aan te pas komt. Nanogram kan overweg meg FlickType, een voor de Apple Watch op maat gemaakt toetsenbord. Je hebt minstens een Series 3 en watchOS 7 nodig voor de app.

3. Spotify

Spotify heeft afgelopen week een kleine, maar wel handige verbetering aan de iOS-app toegevoegd. Dankzij de nieuwe What’s New-tijdlijn blijf je op de hoogte van alle nieuwe albums, liedjes en podcastaflevering. Je vindt de nieuwe lijst op het startscherm van Spotify door op het belletje rechtsboven te tikken.

De nieuwe functie laat alleen nieuwe muziek en podcasts zien van artiesten die jij volgt. Met de filters bovenin kun je bovendien sneller vinden wat je zoekt. Omdat er dagelijks tienduizenden uren aan muziek op Spotify bij komt, is het ontdekken van nieuwe muziek allesbehalve simpel. De nieuwe toevoeging is leuk, maar wij hopen vooral dat Spotify binnenkort het langverwachte Hifi-pakket uitbrengt.

4. HistoryMaps

Ben je ook gek op geschiedenis? Dan moet je de nieuwe app HistoryMaps echt eens proberen. Zoals de naam al doet vermoeden laat dit platform je de wereld ontdekken aan de hand van geschiedenis. Het toffe hieraan is dat de geschiedenis van een plaats gaat leven, want je ziet op een visuele manier wat er zich allemaal heeft afgespeeld.

Ook leuk: gebruikers van HistoryMaps dragen actief bij aan het platform. Je kunt dus je eigen mappen en geschiedenistijdlijnen uploaden en anderen zo iets bijbrengen over een gebied/tijd waar jij veel vanaf weet.