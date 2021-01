De nieuwe week staat weer voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

Heb je de liefde niet kunnen vinden via Tinder, Bumble of Happn? Het toch al overvolle dating-applandschap heeft er in de vorm van Vidate sinds afgelopen week een nieuwe speler bij. Deze app pakt het echter wel net iets anders aan. Vidate draait namelijk compleet om daten via videobellen.

Je kunt je profiel daarom niet voorzien van tekst en video’s. In plaats daarvan stel je jezelf voor in een filmpje. Vidate probeert hiermee een zo echt beeld van gebruikers neer te zetten: beelden nabewerken is niet mogelijk. Vervolgens kun je andere gebruikers ‘liken’ en wanneer diegene jou ook een hartje geeft, kun je met elkaar videobellen.

2. Coachy

Waarschijnlijk blijven de sportscholen nog wel even gesloten. Je moet dus creatieve manieren verzinnen om aan je dagelijkse portie beweging te komen. Mogelijk is Coachy iets voor jou. Deze app zit boordevol oefeningen die je zonder materialen kunt uitvoeren.

Coachy zet iedere dag een nieuw trainingsschema voor je klaar. De app houdt hierbij rekening met je conditie, doelen en uithoudingsvermogen. Heb je wat gewichten thuisliggen? Dan houdt de app hier ook rekening mee. Coachy is zeven dagen gratis uit te proberen, maar daarna moet je de portemonnee trekken.

3. An Otter RSS Reader

Het is een beetje ouderwets, maar veel mensen zweren bij RSS-feeds. Op deze manier kun je namelijk de nieuwe artikelen van meerdere websites in één app bijhouden. De nieuwe app An Otter RSS Reader is, zoals je op basis van de naam mag verwachten, een programma om RSS-feeds in bij te houden.

De app is daarmee allesbehalve innovatief, maar wel heel fijn in gebruik. An Otter RSS Reader synchroniseert namelijk tussen je iPhone, iPad en Mac, heeft een minimalistisch design zodat de focus op de inhoud ligt en je kunt de feeds compleet naar eigen inzicht indelen. Zo kun je bijvoorbeeld meerdere folders gebaseerd op onderwerp maken.

4. Mazecraft

Ben je bekend met Mazecraft? Deze game, waarin het de bedoeling is om je vrienden te laten verdwalen in een zelfgemaakt doolhof, heeft afgelopen week een gigantische update gekregen. Onder meer de beeldkwaliteit is opgepoetst en je hebt meer mogelijkheden voor het personaliseren van je doolhof.

Mazecraft draait dus om het laten verdwalen van je vrienden. Dat doe je door jouw doolhof zo warrig mogelijk te maken en op te vullen met allerlei attributen, zoals bomen. Vervolgens kun je anderen uitdagen om jouw raadsel te kraken. Uiteraard kun je ook door anderen hun doolhoven wandelen.