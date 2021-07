Dit zijn de 5 beste iPhone-apps en games van deze week (#29 – 2021)

The Witcher is terug, planten verzorgen wordt veel simpeler en ook het doen van de was gaat straks in een handomdraai. Dit zijn de beste iPhone-apps en games van afgelopen week.

1. The Witcher: Monster Slayer

Ben je gek op de avonturen die Geralt in The Witcher beleeft én ben (of was) je fanatiek Pokémon GO-speler? Dan is The Witcher: Monster Slayer hoogstwaarschijnlijk je nieuwe favoriete game. Dit spel valt het best te omschrijven als Pokémon GO, maar dan in het universum van The Witcher.

Je speelt het spel dus door de wijde wereld in te trekken met je telefoon. Tijdens je tochten kom je allerlei trollen, draken en ander gespuis tegen. Aan jou de taak om deze monsters een kopje kleiner te maken. Extra tof is dat er allerlei verhaallijnen in de game zijn verwerkt, net als in de Witcher-games op de console en pc.

2. HalloApp

Twee oud-werknemers van WhatsApp hebben de aanval op hun voormalig broodheer geopend. HalloApp kwam afgelopen week uit en is het best te omschrijven als een kruising van Instagram en WhatsApp. Je kunt met de app namelijk zowel chatten (een op een of in groepsgesprekken), als berichten op een tijdlijn zetten.

HalloApp heeft geen algoritmes en is vooralsnog gratis te gebruiken, maar de makers willen op een gegeven moment abonnementen uitrollen. Op die manier hoeft de app niet onnodig veel data te verzamelen, in tegenstelling tot veel traditionele sociale media.

3. Daily Hellos

Nog een chat-app in dit overzicht, maar wel eentje met een totaal andere insteek. Daily Hellos probeert er voor te zorgen dat jij meer betekenisvollere relaties opbouwt met de mensen om wie je geeft. Dat doet de app door jou en je gesprekspartner aan het begin van iedere dag een vraag te stellen.

Wat zou je bijvoorbeeld doen als je wist dat niemand je zou beoordelen? En welke film krijgt volgens jou niet de aandacht die het wel verdient? Daily Hellos heeft honderden van dit soort vragen in zich, verspreid over meerdere onderwerpen. Goed om te weten: diepzinnige vragen worden afgewisseld met luchtige vragen.

4. Laundry Lens

Soms komen er van die apps voorbij waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Laundry Lens is daarvan het perfecte voorbeeld. Deze app vertaalt laat zien wat de iconen op het labeltje van jouw broek, shirt of pantalon betekenen zodat jij weet hoe je ze (niet) moet wassen.

Het werkt heel simpel. Nadat je de app hebt opgestart richt je de camera van je iPhone op het waslabeltje van je kleding. Vervolgens laat Laundry Lens zien wat de iconen betekenen. De app is ontzettend uitgebreid en bevat alle mogelijke labels die je maar tegen kunt komen – zelfs labels die voor bijvoorbeeld industriële kleding gelden. Bovendien is de handige app gratis.

5. Plantir

Moeten de planten met dit plakkerige weer nou meer, of juist minder water? Voor iedereen zonder groene vingers, waaronder bovengetekende, kan het verzorgen van planten nog knap lastig zijn. Gelukkig is daar nu een app voor: Plantir. Deze weet precies hoe jij je groene vrienden het best kunt verzorgen.

Eerst voeg je je planten toe, waarna Plantir de verzorging gaat bijhouden. Zo krijg je een seintje wanneer het tijd is voor water, voeding of een grotere pot. Ook voor echte ‘plantenfreaks’ heeft Plantir genoeg om het lijf, want je kunt aan de slag met uitgebreide schema’s en planten bijvoorbeeld indelen per kamer.