De 5 beste iPhone-apps en games van de week (#27 – 2021)

Muziek streamen via je Apple Watch, dierengezichten tijdens het videobellen en met Tesla’s rijden. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste iPhone-apps, games en updates.

1. Spotify

We hebben er lang op moeten wachten, maar Spotify heeft eindelijk gehoor gegeven aan onze wensen. Apple Watch-dragers kunnen nu offline Spotify luisteren door albums, liedjes en podcasts direct naar hun pols te downloaden. Hier lees je hoe je offline muziek via je Apple Watch luistert.

De nieuwe functie is bijvoorbeeld ideaal voor tijdens het sporten. Je hoeft nu niet langer je iPhone mee te nemen om naar muziek te luisteren. De audio staat op je Apple-horloge en de telefoon kun je dus achterwege laten.

Wel goed om te weten: je kunt Spotify alleen offline luisteren wanneer je Premium-lid bent. Luister je gratis naar de muziekdienst en hoor je advertenties tussendoor? Dan gaat de functie aan je neus voorbij.

Spotify - Muziek en podcasts Spotify Ltd. 9,4 (1.155.029 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. PUBG Mobile

Alle PUBG Mobile-fans opgelet: afgelopen week verscheen een grote update. Naast een hoop andere nieuwe features introduceerde PUBG Corporation afgelopen week de Tesla Model Y als bestuurbaar en zelfrijdend voertuig in PUBG Mobile. Spelers moeten hier wel eerst zelf de nieuwe Tesla Gigafactory voor activeren.

Als onderdeel van het Ignition-evenement is onder andere de Erangel-map geüpdatet. Zo vind je hier voortaan de Tesla Gigafactory. Spelers kunnen Model Y-auto’s in deze fabriek kopen en pimpen, waarna ze er zelf in kunnen rijden. Net als de échte Tesla Model Y rijdt de in-game-versie ook gewoon lekker zelf over de snelwegen, zonder dat jij er iets voor hoeft te doen.

PUBG MOBILE 1.5: IGNITION Tencent Mobile International Limited 8,6 (11.274 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. TikTok

Het is zover! TikTok ondersteunt eindelijk langere video’s. Ieder fervent TiktTokker kent de ‘schiet op, de tijd is bijna voorbij!’-struggle waarschijnlijk wel. Makers kunnen nu video’s van maximaal 3 minuten plaatsen; voorheen was de maximale lengte slechts 60 seconden.

Ook treedt TikTok voortaan strenger op tegen beelden waarin geweld, naaktheid, seks en illegale bezigheden voorkomen. In Canada en de Verenigde Staten rolt het socialmediaplatform momenteel een nieuw systeem uit, dat ongeschikte beelden automatisch herkent en verwijdert.

TikTok: It Starts with You TikTok Pte. Ltd. 9,4 (264.291 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Bomb Club

Ken je het spreekwoord ‘veroordeel nooit een boek op basis van de omslag’? De nieuwe game Bomb Club van de Franse indie-ontwikkelaar Antoine Latour is hier een perfect voorbeeld van. De game heeft een schattige uitstraling – en alleen al op basis van het pictogram van de game, zien we mensen de game gemakkelijk afdoen als ‘weer een ander in een lange rij van levenloze mobiele games’. Maar niets is minder waar.

Bomb Club blijkt namelijk een van de interessantere en uitdagendere puzzelspellen te zijn die we in de afgelopen tijd hebben gespeeld. Het spel werkt als volgt. Het is jouw taak om alle bommen in elk level te laten ontploffen. Je kunt maar één van de bommen ontsteken, dus je moet andere bommen strategisch op het speelveld plaatsen om een ​​kettingreactie te veroorzaken. Als de andere bommen vervolgens niet ontploffen, dan heb je verloren.

Bomb Club Antoine Latour Gratis via App Store via App Store

5. Google Meet

De concurrentie onder videoconferentie-diensten is moordend. Google heeft een update uitgerold voor de Meet-app, om videobellen weer een stukje leuker te maken. Tik op de fonkelingsknop in de rechterbenedenhoek van je videogesprek om allerlei nieuwe effecten-opties weer te geven. Je vindt daar de bekende vervagingseffecten en achtergronden, maar Google heeft nu ook verschillende stijlen en filters toegevoegd.

Add cats, astronauts, jellyfish and more to your Meet calls. New filters, masks and effects are now available for Meet on Android and iOS. Try it today → https://t.co/DDSvWFxDG8 pic.twitter.com/hylhsCcUuj — Google (@Google) July 7, 2021

Onder het kopje ‘stijlen’ vind je onder andere lensflare-effecten en kleuroverlays, die je op je video kunt toepassen. Als je de écht leuke opties zoekt, kijk dan eens onder het kopje ‘filters’. Hier vind je schattige dierenmaskers en virtuele accessoires, die in real-time op je hoofd worden geplaatst. De filters zijn vergelijkbaar met filters die we eerder al op Snapchat zagen.