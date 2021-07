De 5 beste iPhone-apps en games van de week (#26 – 2021)

Videobellen met 29 anderen, nooit meer je medicatie vergeten en dé nieuwe app van de maker van WeTransfer. Dat en meer in dit wekelijkse overzicht van de beste iPhone-apps, games en update.

1. Telegram

Telegram rolde afgelopen week een grote update uit voor haar iOS-app. De populaire chat-app wordt hiermee een nog serieuzere uitdager voor WhatsApp. Je kunt Telegram nu bijvoorbeeld gebruiken om te beeldbellen met maximaal 30 personen. WhatsApp kan dit ook, maar heeft een limiet van 8.

Ook tof: je kunt tijdens het videobellen je scherm delen. Zo zien de andere deelnemers wat er op jouw scherm gebeurt. Telegram neemt hiermee een voorsprong op iOS 15, de iPhone-update die later dit jaar uitkomt. Vanaf iOS 15 kunnen iPhone-gebruikers hun scherm delen tijdens een FaceTime-gesprek.

Telegram Messenger

2. Meddify

Heel eerlijk: vergeet jij weleens je medicijnen in te nemen? Je bent in ieder geval niet de enige, want uit sommige onderzoeken blijkt dat bijna de helft van de medicijngebruikers hun pillen niet, of te laat innemen. Meddify wil hier iets aan doen.

De app stuurt je een melding op het moment dat het tijd is voor de medicatie. Hierin staat precies om welke pil en dosis het gaat. Ben je het per ongeluk toch vergeten? Dan kun je dit in de app aangeven, zodat jij (en je huisarts) inzicht hebben in het medicijngebruik.

Meddify: Pill Reminder

3. Xbox Cloud Gaming

Microsoft heeft afgelopen week Cloud Gaming uitgebracht voor iOS en macOS. Met Cloud Gaming kun je voor een vast maandelijks bedrag allerlei Xbox-games spelen op de iPhone, iPad of Mac.

Het enige dat je nodig hebt is een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate, een stabiele internetverbinding en een controller. In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe je ermee aan de slag gaat.

4. Statiegeld

Heeft deze app nog uitleg nodig? Met Statiegeld kun je makkelijk en snel controleren of er statiegeld op jouw plastic flessen zit. De app wordt uitgegeven door Statiegeld Nederland en speelt in op de regelgeving die afgelopen donderdag (1 juli) is ingegaan.

Sindsdien zit er namelijk ook statiegeld op sommige kleine petflessen. Met de app scan je de barcode van jouw plasticfles, waarna je te zien krijgt of en hoeveel statiegeld erop zit.

Statiegeld

5. Huddle

Huddle is het best te omschrijven als een kruising tussen WhatsApp en Snapchat, maar dan alleen voor de mensen met wie jij je het meest verbonden voelt. De app is opgezet door de oprichter van WeTranser, de populaire dienst om (grote) bestanden met elkaar te delen.

Je gebruikt Huddle om persoonlijke momenten met familie en goede vrienden te delen. Het belangrijkste verschil met andere chat-apps is dat Huddle puur en alleen om videobeelden draait: er komt bijna geen tekst aan te pas. Ook de vormgeving zit steengoed in elkaar. Dé uitdaging is natuurlijk om je familie en vrienden te laten overstappen, want alleen dan is Huddle een blijvertje.