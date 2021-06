De 4 beste iPhone-apps en games van de week (#25 – 2021)

Hoe staat het met jouw goede doelen? Niet zo best? Een nieuwe app gaat je hierbij helpen. Dit zijn de beste iPhone-apps en games van afgelopen week.

1. Kin

Kin is geen app voor het gedeelte onder je lippen, maar wel voor het aanleren van (goede) gewoontes. Misschien spreek ik voor mezelf, maar vrijwel iedereen doelen waar je maar niet aan toe komt. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van een dagboek, regelmatig mediteren, sporten of een bepaald aantal boeken lezen.

De app probeert je te helpen bij het behalen van je doelen. Je geeft bijvoorbeeld op dat je vier keer per week wil sporten, waarna Kin je gaat motiveren om dit aantal ook daadwerkelijk te halen. De app gaat hierbij uit van positiviteit. Je wordt dus niet gestraft als je een doel niet hebt gehaald, maar juist beloond als dit wel het geval is.

Kin: Social Habit Tracker Justin Kan Gratis via App Store via App Store

2. Baba Is You

Heb je zin in een hersenkraker? Probeer dan Baba Is You eens. Deze creatieve puzzelgame is sinds afgelopen week verkrijgbaar voor iPhones en verscheen eerder al voor pc’s en de Nintendo Switch. Het spel is uniek omdat je de spelregels kunt aanpassen.

Er zitten meer dan 200 levels in het spel en iedere keer moet je met een andere uitdaging aan de slag. Er is bijvoorbeeld een level waarin je bij de woorden “Flag is win” moet komen, maar deze woorden zitten achter een muur en daar kun je niet doorheen. Wat doe je dan? De regel aanpassen dat je niet door muren heen kunt. Baba Is You forceert je hiermee op een andere manier na te denken over hoe games in elkaar zitten.

Baba Is You Hempuli € 7,99 via App Store via App Store

3. Hoptale

De zomer staat voor de deur en misschien wordt Hoptale wel jouw ideale reismaatje. Met deze app kun je namelijk een interactief verslag van jouw vakantie maken. Hoptale werkt automatisch en bepaalt aan de hand van foto’s how de reis eruitgezien heeft.

Deze kiekjes worden op de kaart geplaatst en vervolgens kun je van dag-tot-dag terugblikken. Hoptale is daarmee een leuke manier om straks aan anderen te laten zien hoe jouw vakantie eruitzag. Je kunt de app ook gebruiken voor inspiratie, want er is een mogelijkheid om reizen te delen.

Hoptale: Remember Your Journey Hoptale Inc. Gratis via App Store via App Store

4. Mazeman

Als je Baba Is You aan de ene kant van het spectrum hebt, dan neemt Mazeman de andere kant in. In dit chaotische spel moet je namelijk helemaal niet veel nadenken, maar vooral zo snel mogelijk actie ondernemen. Je moet in dit spel namelijk heelhuids door doolhoven komen waar het krioelt van de vijanden.

Alsof dat nog niet pittig genoeg is, heb je ook nog een ‘handicap’: je kunt niet stoppen met lopen. Je beweegt in Mazeman dus altijd een bepaalde kant op. Aan jou de taak om in ieder geval niet in de schoot van vijanden te lopen. Voor het verhaal hoef je Mazeman niet te spelen, maar de game is een leuke en frisse afwisseling voor tussendoor.