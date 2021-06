Dit zijn de 4 beste iPhone-apps en games van de week (#24 – 2021)

Beleef herinneringen met RuneScape, leren wordt leuker met Kahoot! en weet jij te ontsnappen aan een krankzinnige buurman? Dit is ons wekelijkse overzicht van de beste iPhone-apps, games en updates.

1. RuneScape

Ein-de-lijk. De iconische pc-game RuneScape is sinds deze week speelbaar op iPhone en iPad. Het spel is helemaal op maat gemaakt voor mobiele apparaten. Speel je al op de pc? Dan kun je met je bestaande account inloggen op iPhone of iPad: al je gegevens worden dan automatisch ingeladen.

RuneScape Mobile is een directe kopie van de pc-versie. Dat is goed nieuws, want je kunt met alle werelden, spullen en verhaallijnen die in de afgelopen twintig jaar zijn toegevoegd uit de voeten. RuneScape is een fantasiespel dat zich afspeelt in middeleeuwse omgevingen. Samen met veel andere spelers ontdek je werelden, maak je je poppetje sterker en kun je bijvoorbeeld onderling spullen ruilen.

RuneScape Jagex Gratis via App Store via App Store

2. Spotify Greenroom

De toekomst van apps is sociaal. In navolging van het succes van Clubhouse en Twitter Spaces, heeft nu ook Spotify zijn eigen ‘klets-app’. Spotify Greenroom is sinds afgelopen week verkrijgbaar en laat zich simpel omschrijven. Ken je Clubhouse, dan ken je Greenroom.

Je gebruikt de app om in ‘kamers’ samen met anderen te praten over wat dan ook. Een belangrijk verschil met Clubhouse, is dat je in Greenhouse wél gesprekken kunt opnemen. Sterker nog, je kunt deze opnames direct als podcast exporteren. Spotify hoopt hiermee het ‘probleem’ van Clubhouse op te lossen, waarbij je live moet luisteren om gesprekken mee te krijgen.

Spotify Greenroom Betty Labs Incorporated Gratis via App Store via App Store

3. Kahoot

Het heeft even mogen duren, maar online leerplatform Kahoot! heeft nu ook een app voor iOS. Kahoot! is met name populair in het onderwijs, waar leraren de dienst gebruiken voor het organiseren van (informatieve) quizzen.

Voorheen moesten deelnemers altijd met koppelcodes in de weer, maar met de app kun je veel makkelijker uitnodigen. Ook antwoorden kun je voortaan ‘gewoon’ via de Kahoot!-app invullen. Dat is fijn, want eerder moest je dit via de browser op je iPhone doen en dat werkt soms instabiel.

Kahoot! – Quizzen spelen en Kahoot! AS 8,8 (1.310 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Secret Neighbor

Lukt het jou om de kelder te bereiken en het mysterie te ontrafelen? Afgelopen week verscheen Secret Neighbor voor iOS. De multiplayer-horrorgame is al langer speelbaar op pc en gameconsoles. In Secret Neighbor is het zaak om niet gepakt te worden door de boze buurman en het geheim van het huis te ontrafelen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De boze buurman kan namelijk vallen zetten en zich vermommen. Aan het begin van iedere ronde wordt één van de zes spelers overgenomen door de buurman en is het dus de bedoeling dat je je medespelers verraadt. Dit spelprincipe kennen we van Among Us.