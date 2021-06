Dit zijn de 4 beste iPhone-apps en games van de week (#23 – 2021)

De komst van een langverwachte game, je geheugen testen en hoe kom je weg met een moord zonder gepakt te worden? Hierbij ons wekelijkse overzicht van de beste iPhone-apps en games van afgelopen week.

1. Albion Online

We hebben er lang op moeten wachten, maar Albion Online is eindelijk beschikbaar voor iOS. De game was al langer speelbaar op computers. Albion Online is een gigantische multiplayergame waarin je ongekend veel vrijheid hebt. De verschillende gebieden lijken eindeloos en staan garant voor tientallen uren spelplezier.

Albion Online is een zogeheten mmo. Je kunt dus bijvoorbeeld samen met andere spelers donkere kerkers en grotten verkennen, je speelbare karakter sterker maken, nieuwe uitrusting maken met grondstoffen die je onderweg vindt en nog heel, heel veel meer.

Albion Online Sandbox Interactive GmbH 9,2 (10 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Overboard!

We leven in 1935, zitten middenin de Atlantische Oceaan op een cruiseschip en er is een moord gepleegd. Het is nog acht uur varen naar de haven van New York en je draagt een geheim met je mee. Jij bent namelijk de moordenaar. Om niet gearresteerd te worden moet je ervoor zorgen dat je binnen die acht uur niet gesnapt wordt.

Welkom bij de game Overboard! Deze game draait het klassieke whodunnit-scenario om. In plaats van dat jij op zoek gaat naar de moordenaar, moet jij de anderen juist om de tuin leiden. Dat doe je door anderen verdacht te maken, verwarring te zaaien en door tactisch door het schip te bewegen.

Overboard! inkle 10 (3 reviews) € 6,99 via App Store via App Store

3. Memory Stamps

Hoe goed is jouw geheugen? Je komt erachter met Memory Stamps. Je begint deze game door te kijken naar een fraai vormgegeven (en hele gedetailleerde) postzegel. Vervolgens verdwijnen steeds meer elementen, totdat de hele postzegel blanco is. Aan jou de taak om deze weer in te kleuren zodat je het origineel terugkrijgt.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Sommige postzegels zijn namelijk kleine kunstwerken en het is best pittig om alle elementen te onthouden. Gelukkig heeft Memory Stamps ook een beginnersmodus voor wanneer je gewoon wil ontspannen.

Memory Stamps Tepes Ovidiu 6,6 (4 reviews) € 2,29 via App Store via App Store

4. DTCH

Vrijwel alle iPhone-apps proberen ervoor te zorgen dat je de app zo vaak mogelijk oppakt. Dat geldt niet voor DTCH (wat een afkorting is van ‘to ditch’, oftewel iets links laten liggen). Deze nieuwe app probeert er namelijk voor te zorgen dat jij je telefoon zo min mogelijk gebruikt, geheel op eigen wijze.

Hoe? Door te trillen wanneer je je iPhone erbij pakt en ontgrendelt. Dit gaat niet heel hard, maar het is wel irritant genoeg dat je geen uren op je telefoon gaat zitten. DTCH kun je hiermee zien als de iets dwingendere versie van andere apps om telefoonverslaving aan te pakken. Het grootste nadeel van de app is het prijskaartje: je betaalt na de proefperiode 10,49 euro per maand.