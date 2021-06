De 4 beste iPhone-apps, games en updates van de week (#22 – 2021)

Makkelijk je slimme verlichting bedienen, met Apple Pay betalen en een app voor overzicht in je huishouden. Dit is ons wekelijkse overzicht van de beste iPhone-apps, games en updates.

1. Philips Hue

De Philips Hue-app heeft een flinke make-over gekregen. De app voor slimme Philips-verlichting heeft een nieuw design, allerlei nieuwe functies en is vooral overzichtelijker geworden.

Onder meer het thuisscherm is helemaal op de schop gegaan. Deze laat nu al je kamers en zones zien zodat je de verlichting direct kunt bedienen. Verder hebben Routines plaatsgemaakt voor Automatiseringen, en zijn ze slimmer geworden. Hoe dit precies zit, lees je in ons artikel over de grote update voor de Philips Hue-app.

Philips Hue Signify Netherlands B.V. 9,2 (5.421 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Apple Pay voor Knab

Goed nieuws voor Knab-klanten. Afgelopen week voegde de internetbank Apple Pay toe. Daardoor kun je bijna overal draadloos afrekenen met je iPhone, Apple Watch of iPad (als je dat zou willen). Ook online aankopen kun je met Apple Pay aftikken.

Voordat je kunt betalen, moet je je bankpas nog wel aan je iPhone toevoegen. Heb je geen idee hoe dit moet? Lees dan ons artikel over het koppelen van Apple Pay met Knab. Betalen met Apple Pay is gratis, naast de gebruikelijke bankkosten.

Knab Bankieren AEGON 9,4 (38.787 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Firefox

Nog een forse update afgelopen week. Gebruik je Firefox op je Mac, iPhone of iPad? Dan ziet de browser er heel anders uit. Firefox heeft onder meer het design op de schop gegooid. De nieuwe minimalistische vormgeving probeert gebruikers zo min mogelijk af te leiden.

Ook de zoekbalk is in een fris jasje gestoken en meerdere losse menu’s zijn samengevoegd zodat er één paneel ontstaat. Verder zweven openstaande tabbladen voortaan bovenaan de url-balk en heeft Firefox allerlei extra privacy-opties toegevoegd.

Firefox: Private, Safe Browser Mozilla 7,8 (467 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Under My Roof

Wat is je grootste aankoop ooit? Voor veel mensen is dit hun huis. De nieuwe app Under My Roof kun je het best zien als een boekhoudsysteem, maar dan voor je huis. Dit klinkt heel saai, maar het werkt heel prettig. Je kunt Under My Roof bijvoorbeeld gebruiken om het bonnetje van je nieuwe bank in op te slaan, en zo precies de afschrijving ervan te berekenen.

De app biedt daarmee overzicht in de waarde van je huis en spullen, en is bijvoorbeeld ook makkelijk wanneer je gaat verhuizen omdat je al je spullen in één lijst kunt zetten, inclusief alle informatie. Jammer is dat je slechts tien spullen gratis kunt toevoegen, daarna moet je betalen: 2,99 euro per maand, of 19,99 euro per jaar.