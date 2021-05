De 4 beste iPhone-apps, games en updates van de week (#21 – 2021)

Lekker crossen, een toffe game die een ode brengt aan de jaren ’80 en een leerzame game voor de allerkleinsten. Dat en meer check je in dit wekelijkse overzicht van de beste iPhone-apps, games en updates.

1. Showdown

Ben je gek op de jaren ’80 en shootergames? Dan is Showdown jou op het lijf geschreven. Deze nieuwe game is doordrenkt met referenties uit de eighties en wordt gekenmerkt door een retrodesign met poppetjes die regelrecht uit The Terminator-films lijken te komen.

Je speelt het spel vanuit een zijwaarts perspectief waarbij de missie simpel is: zorg ervoor dat alle vijanden verslagen worden. Zodra je dit hebt gedaan kun je verdergaan en dit blijf je herhalen totdat je bij de eindbaas bent. Heel diepzinnig is Showdown dus niet, maar vermakelijk is het zeker. Dit komt vooral omdat de game heel lekker wegspeelt. De game kost 8,99 euro, maar je kunt ‘m gratis uitproberen.

Huntdown Coffee Stain Publishing Gratis via App Store via App Store

2. Pok Pok Playroom

Helemaal aan de andere kant van het gamespectrum komen we Pok Pok Playroom tegen. Dit spel is gemaakt voor de allerkleinsten (in de leeftijdscategorie 2 tot 6) en werkt het best op een iPad. Pok Pok Playroom is, zoals je aan de naam kunt aflezen, een digitale speelruimte met daarin verschillende spelletjes.

Na het opstarten kunnen kinderen in totaal uit zes verschillende activiteiten kiezen. Je hebt bijvoorbeeld een interactief vloerkleed en meerdere teken/puzzel-spelletjes tot je beschikking. Alles is fris en vrolijk vormgegeven zodat het uitnodigend is voor kinderen. Bovenal komt er geen tekst aan te pas: de spelletjes wijzen zichzelf en zijn heel simpel te bedienen. De game kost wel geld: 3,99 euro per maand, of 29,99 euro per jaar.

Pok Pok Playroom Pok Pok 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. The Zones App

Nu de sportscholen weer open zijn is het tijd om weer van de bank af te komen. De nieuwe Apple Watch-app Zones App helpt hierbij. De applicatie laat namelijk zien hoe hard je momenteel aan het trainen bent door te kijken naar je hartslag.

Aan het begin van de training geef je aan wat je doelen zijn, of kies je voor een van de standaardtrainingen. Vervolgens helpt Zones App bij het opkrikken, op peil houden en dalen van je hartslag. Door dit tempo te volgen houd je het langer vol en kun je bijvoorbeeld meer gewicht of vet verliezen. De app is gratis, maar om alle functies te ontgrendelen moet je 10,99 euro neerleggen.

The Zones App for the iWatch Bred Ventures Inc Gratis via App Store via App Store

4. Mad Skills Motocross 3

De razendpopulaire Mad Skills Motocross-reeks is weer een deel rijker. In Motocross zijn met name de graphics en bediening flink onder handen genomen. De racegame ziet er daardoor stukken beter uit dan zijn voorganger en het besturen van de motor voelt soepeler (en natuurlijker) aan.

Het doel van de game is simpel: zorg dat je de race wint. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want je moet heel tactisch over de heuvels heen crossen. Geef je teveel gas, dan vlieg de bocht uit. Geef je juist te weinig gas, dan kom je de heuvel amper op. Een tof feitje is dat er echte motorgeluiden in Motocross 3 zitten. De game is gratis, maar je kunt wel in-game-aankopen doen om bijvoorbeeld een betere motor te krijgen.