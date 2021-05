De 4 beste iPhone-apps, games en updates van de week (#20 – 2021)

Twee fantastische apps zijn naar de iPad gekomen en de sportscholen zijn weer open, dus misschien heb je wel een goede sport-app nodig. Dat en meer check je in dit wekelijkse overzicht van de beste iPad en iPhone-apps, games en updates.

1. Divinity: Original Sin 2

De alom bekroonde game Divinity: Original Sin 2 verscheen afgelopen week voor de iPad. De game is niet zomaar even overgezet; het team heeft twee jaar gewerkt om de tabletversie te optimaliseren. Ontwikkelaar Larian Studios belooft dan ook precies dezelfde ervaring te bieden als wanneer je de game op een pc speelt.

Divinity: Original Sin 2 is een rpg. Je bent dus bezig met doorlopen van een verhaallijn, het verslaan van vijanden en het upgraden van jouw personage. Extra tof is dat je Divinity met een team speelt. Het vechten gaat in beurten, dus je moet je teamleden tactisch over het slagveld laten bewegen. Indien je van rpg’s houdt, is Divinity een must play.

Divinity - Original Sin 2 Larian Studios 6 (2 reviews) € 27,99 via App Store via App Store

2. Halide Mark II

Nog zo’n topper die deze week naar de iPad kwam. Halide Mark II is onze favoriete iPhone-app om foto’s mee te maken en wordt gemaakt door een Nederlander. Sinds afgelopen week kun je de foto-app ook op de iPad gebruiken. De app is dan ook ideaal voor mensen die de nieuwe iPad Pro 2021 (met sterk verbeterde camera’s) hebben gekocht.

Halide Mark II is compleet opnieuw ontworpen zodat alles goed en makkelijk op het grotere iPad-scherm werkt. De belangrijkste bedieningsknoppen zitten bijvoorbeeld aan de zijkanten van het scherm. Het grotere display wordt ook optimaal gebruikt tijdens het bewerken van (RAW-)foto’s. Je kunt Halide zeven dagen gratis proberen en een jaarabonnement kost 13,49 euro.

Lees ook: Waarom Halide Mark II Mike’s favoriete iOS-app is

Halide Mark II Lux Optics Incorporated 8,8 (676 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Timed

Nu de sportscholen weer open zijn is het weer tijd om je in het zweet te werken. De nieuwe iPhone-app Timed helpt daarbij. De app is namelijk ideaal voor mensen die aan intervaltraining doen. Hierbij ben je bijvoorbeeld 60 seconden lang heel actief bezig met rennen, gewichtheffen of optrekken, om dan vervolgens 20 seconden uit te puffen.

Timed helpt je met het bijhouden van je intervaltraining. Wij vinden vooral de minimalistische vormgeving prettig: de app legt de nadruk op waar het om gaat. Naast het bijhouden van trainingen kun je ook hele trainingschema’s maken en bijvoorbeeld aangeven hoeveel minuten jij altijd traint. Timed heeft ook een handige Apple Watch-app.

Timed: Workout Timer Rahul Sharma € 1,09 via App Store via App Store

4. Smart Photo Widget

Sinds iOS 14 kunnen iPhone-gebruikers aan de slag met widgets, oftewel uitgeklapte versies van apps op het iPhone-thuisscherm. Een van de populairste widgets is zonder twijfel die van de Foto-app. Jammer genoeg is deze widget nog vrij dom en de nieuwe app Smart Photo Widget komt dat veranderen.

Deze app tovert foto’s namelijk in precies de juiste grootte en beeldverhouding op het iPhone-homescreen. De standaard fotowidget lukt dit niet, en snijdt kiekjes bijvoorbeeld af om ze in het frame te laten passen. Verder kun je Smart Photo Widget bijvoorbeeld de tijd en locatie van de getoonde foto laten weergeven. De app werkt ook op Mac en iPad en kost 2,99 euro per jaar, of eenmalig 10,99 euro.