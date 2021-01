De nieuwe week staat weer voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. SpringNotes

Ben je op zoek naar een notitie-app met uitgebreide mogelijkheden? Dan is SpringNotes het bekijken waard. Deze nieuwe app zit namelijk boordevol mogelijkheden en slimme trucjes. Je kunt bij grote taken bijvoorbeeld aangeven in hoeverre je het klusje al hebt afgerond en einddatums opgeven.

Verder synchroniseert de app tussen iPhone, iPad en Mac. Hierdoor heb je altijd je aantekeningen, notities en takenlijstjes bij de hand. Ook handig: je kunt documenten naar eigen wens onderverdelen in folders en mappen. En zodra je besluit een notitie grondig te willen uitwerken kun je het bestand gewoon exporteren naar het formaat van jouw favoriete tekstverwerker.

SpringNotes Weenaburra2 Pty Ltd € 6,99 via App Store via App Store

2. Ronin: The Last Samurai

Ben je gek op het tijdperk van de samurai en goed in het herkennen van patronen? Dan is Ronin: The Last Samurai je op het lijf geschreven. Deze game speelt zich, zoals je mag verwachten, af in het oude Japan. Je kruipt in de rol van een samurai die op pad is om zijn gestorven koning te wreken.

Dit doe je door allerlei vijanden te verslaan. De game legt hierbij met name focus op timing: kies je ervoor om aan te vallen, of ga je verdedigen. Jouw keuze is cruciaal, want wanneer je verkeerd kiest wordt je een kopje kleiner gemaakt. Bovendien moet je goed opletten, want alle vijanden vallen volgens bepaalde patronen aan. Aan jou de taak om de zwakheden hierin te vinden.

Ronin: The Last Samurai Dreamotion Inc. 2 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Microsoft Word en Excel

Technisch gezien is het dan misschien geen iPhone-app, maar het Office-pakket van Microsoft heeft afgelopen week een fijne update gekregen. Voortaan kun je namelijk in de iPad-versie van Word een muis gebruiken. Dit is, helemaal in het licht van het vele thuiswerken, een fijne toevoeging. Ook trackpads als de Magic Keyboard worden ondersteund.

Microsoft Word Microsoft Corporation 9 (66111 reviews) Gratis via App Store via App Store

Verder heeft Microsoft de Excel-app voor de iPad een update gegeven. Voortaan ondersteunt het spreadsheetprogramma van het Office-pakket multi-window. Op die manier kun je twee Excel-sheets naast elkaar openen en bekijken. Deze toevoeging is met name fijn voor multitaskers.

Microsoft Excel Microsoft Corporation 9 (38226 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. The Pillar

Wie gek is op puzzelen moet echt The Pillar een kans geven. Deze game kwam vorig jaar zomer al uit voor de pc en heeft nu de overstap naar iPhone gemaakt. In The Pillar ben je bezig met ontsnappen. Je zit namelijk vast in een fantasiewereld die uit meerdere eilanden bestaat. Je raadt het waarschijnlijk al, maar om te ontsnappen moet je een hoop puzzels oplossen.

Ieder eiland heeft zijn eigen vormgeving en sfeer, waardoor The Pillar continu fris blijft aanvoelen. Bovendien zit er veel afwisseling in de puzzels. Hierdoor kun je je hersenen niet op standje ‘lopende band’ zetten, maar moet je continu logisch blijven kijken en nadenken. Dat gezegd hebbende: de omgevingen veranderen continu. Dit maakt de puzzels nog pittiger.