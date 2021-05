De 4 beste iPhone-apps en games van week 19 – 2021

Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps en games van deze week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps en updates van afgelopen week.

1. Fate of Kai

Fate of Kai is een puzzelgame, maar die categorie dekt de lading niet helemaal. Het spel heeft de layout van een magisch boek met een mooie schilderachtige stijl en een inspirerend verhaal. Je loopt door elk hoofdstuk als een soort doolhof. Onderweg probeer je de ideeën van de karakters in het spel de juiste kant op te sturen.

Zodra je karakter een gedachte heeft kun je deze veranderen om puzzels en andere obstakels te overwinnen. Op die manier bepaal je ook zelf waar het verhaal naartoe gaat. Er zijn 160 pagina’s in het stripboek die je een uniek verhaal vertellen. Een echte aanrader!

Fate of Kai Tomas Lacerra € 3,49

2. Arc the Lad R

Arc the Lad is een vervolg van de gelijknamige console game, waarin er een grote ramp plaatsvond en de halve stad verwoest werd. Onder leiding van Prinses Sania werd de stad weer opnieuw opgebouwd. Nu is de hoofdpersoon Halt onderweg om een meisje in nood te redden van een dorp in de buurt.

Arc the Lad R is in principe een traditionele roleplaying-game, dus daar komen ook tactische gevechten bij kijken. Het is daarom belangrijk dat je jouw karakters de beste vaardigheden geeft die ze kunnen gebruiken in het heetst van de strijd. De app is gratis te downloaden, dus neem vooral een kijkje.

Arc The Lad R Boltrend Games Gratis

3. Sense – Mood tracker & Journal

Als je bijhoudt hoe je je voelt, ontdek je patronen in je gedrag. Dat kan helpen om depressie te voorkomen en beter om te gaan met stress. Sense – Mood tracker & Journal is daarbij een handige assistent. Je geeft dagelijks een beoordeling aan je gemoed, voert in wat je gedaan hebt en voegt eventueel foto’s en teksten toe.

Grafieken tonen aan hoe je welzijn zich van dag tot dag ontwikkelt. Zo zie je van welke activiteiten (en mensen!) je gelukkig wordt en waar je juist een neerslachtige bui van krijgt. Vervolgens is het natuurlijk aan jou om daar iets aan te veranderen. De basisfuncties zijn gratis, maar voor de meer diepgaande analyses moet je betalen. Na de proefperiode van 3 dagen kost de Pro-versie 1,99 euro per week, 6,99 per maand of 24,99 per jaar.

Sense - Mood Tracker & Journal Vulcan Labs Company Limited Gratis

4. Batteries

Ben jij altijd bezorgd of de accu van je Apple-apparaten nog voldoende opgeladen is? Je kunt natuurlijk een oog houden op al je devices, maar dat is niet erg handig. Apple heeft gelukkig een Batterij-widget waar je je iPhone, iPad, AirPods en Apple Watch aan kunt toevoegen. Zo zie je direct het accupercentage van al je apparaten. Die werkt echter niet op de Mac.

Daarom is Batteries zo handig. Deze app werkt zowel op iOS als op macOS. Zo kun je op je MacBook zien hoe het met de batterij van je iPhone of AirPods is gesteld. Andersom werkt ook. Je checkt op je iPad eenvoudig of je MacBook nog voldoende prik heeft. Batteries is een simpele, maar erg handige app. Hij kost eenmalig 3,49 euro.