De 5 beste iPhone-apps en games van week 18 – 2021

Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps en games van deze week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps en updates van afgelopen week.

1. Golf Impact

Golf is een makkelijk te leren sport, maar het is een uitdaging om goed te kunnen spelen. Zo ook digitaal. Golf Impact is een nieuwe iOS-game waarin je over de hele wereld je golfvaardigheden op de proef stelt.

Op locaties als New York, Parijs en Fiji kun je in toernooien grote prijzen winnen. Gaandeweg kun je je golfclubs upgraden, waardoor je slag steeds beter wordt. De mooie graphics komen geheel tot zijn recht met de mooie golfbanen overal ter wereld.

Golf Impact - World Tour NEOWIZ Gratis via App Store via App Store

2. One Escape

In One Escape help je drie criminelen om te ontsnappen uit de gevangenis, nadat ze zijn opgepakt voor een beroving. Je moet verstoppen voor de bewakers, keycards zoeken en gevaarlijke vallen ontwijken. Bovendien moet je in elk level complexe puzzels oplossen om verder te kunnen.

Elk van drie criminelen heeft zijn eigen unieke talenten. Aan jou de taak om de juiste te kiezen zodat je ongezien de gevangenis kan verlaten. Het spel heeft zestig levels, dus als het je lukt om te ontsnappen is dat een hele prestatie.

One Escape! Crescent Moon Games € 3,49 via App Store via App Store

3. Skylanders Ring of Heroes

De populaire iOS-game Skylanders Ring of Heroes kreeg deze week een grote update. Vanaf nu kun je gevechten spelen met andere leden van jouw gilde. Met maximaal tien gildeleden ga je de strijd aan in een gevecht tegen een ander gilde.

Samen met je gilde kun je punten verdienen en steeds sterker worden. Om de grote update te vieren kun je nu tot 12 mei gratis beloningen en materialen krijgen. Deze kunnen je helpen in je volgende gevechten.

Skylanders™ Ring of Heroes Com2uS Corp. 9,6 (526 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Lines on Sides

Ben je meer van de simpele puzzelspelletjes, dan is het minimalistische Lines on Sides misschien iets voor jou. In het spel draai je tegels zodat ze overeenkomen met de tegels eromheen. Is het gelukt, dan verschijnen er zwarte lijnen over de tegels.

Er is geen tijdsdruk aan verbonden, wat deze puzzelgame heel ontspannend maakt. Maar let op, want het wordt steeds moeilijker om de oplossing te vinden.