De 5 beste iPhone-apps en games van week 17 – 2021

Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps en games van deze week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps en updates van afgelopen week.

1. Under: Depths of Fear

De nieuwe iOS-game Under: Depths of Fear is niet bedoeld voor angsthazen. In de game kruip je in de huid van de getraumatiseerde oorlogsveteraan Alexander Dockter. Alexander zit op een boot die langzaam aan het zinken is.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, wordt je ontsnappingspoging van het schip gesaboteerd door vijanden. Je beleeft het spel door de ogen van Alexander, wat het nog griezeliger maakt. De game is niet goedkoop, maar door het spannende verhaal en de levensechte graphics is het zeker de moeite waard.

2. Lost Centuria

De battlegame Lost Centuria kwam deze week uit in de App Store. Het kaartspel is de nieuwste editie van de bekende Summoners War serie met soortgelijke spellen. Je stelt een team samen van acht monsters met elk hun eigen aanvallen.

Met je team neem je het op tegen andere spelers. Ben je pas net begonnen? Geen zorgen. Het spel zorgt ervoor dat je alleen speelt met tegenstanders die hetzelfde level hebben als jij.

3. Santorini: Pocket Game

Altijd al gedroomd van een hotel in een zonnig oord? Dan kun je nu je management skills in Santorini: Pocket Game. In deze iPhone-app kruip je in de rol van een resort manager op het idyllische Griekse eiland Santorini.

Hier bouw je hotels en restaurants en geef je ze een mooi interieur. Aan jou de taak om gasten te trekken door zoveel mogelijk aan hun behoeften te voldoen. Zo bouw je het eiland steeds meer uit tot dé toeristische trekpleister.

4. Garena Free Fire: Theatre of Torment

Garena Free Fire werd in 2019 en 2020 al ‘s werelds meest gedownloade app, en de game heeft nu met een update een nieuwe Elite Pass gekregen. Hiermee wordt er een compleet nieuw verhaal toegevoegd, genaamd Theatre of Torment.

Hierin zijn goochelaars in de dop David en Mysty weggelopen van huis om hun droom na te jagen. Tijdens een optreden in het circus ontstaat er een strijd tussen de artiesten. Elke speler gebruikt zijn eigen talent tegen de ander. Er zijn verschillende (nieuwe) beloningen te verdienen, die je nóg sterker maken.

5. Sixit

Van Theatre of Torment gaan we naar een puzzelspel met een gezelliger thema. In Sixit speel je als de kleine Pep, het slimste dier van het bos. Je hebt de taak om anderen te helpen en ze te beschermen tegen de opkomende storm.

Ook moet je erachter zien te komen waar de storm vandaan komt, zodat je deze kunt stoppen. Terwijl je door het bos loopt moet je zes verborgen schatten zien te vinden die je aanwijzingen geven over de geheimen van het bos.