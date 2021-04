De 5 beste iPhone-apps en games van week 16 – 2021

Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps en games van deze week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps en updates van afgelopen week.

1. Machinika Museum

Machinika Museum doet denken aan een digitale escape room, vol met puzzels die opgelost moeten worden. Het is je taak om defecte machines in ruimteschepen te repareren. Ook om verder te reizen naar verschillende sterrenstelsels los je puzzels op.

Behalve puzzelen moet je ook alert zijn voor mysterieuze zaken. Wie heeft bijvoorbeeld de machines gemaakt? En waar zijn ze voor bedoeld? In het spel is ook een enorm museum te vinden waarin de geschiedenis van alien-beschavingen tentoongesteld is. Kijk hier maar eens goed rond, want hier kun je veel kennis uit vergaren.

Machinika Museum Plug In Digital Gratis via App Store via App Store

2. SongPop 3

Ben jij een echte muziekkenner? Dan kan je misschien wel uitdaging gebruiken. Met SongPop 3 test je jouw muziekkennis van zo’n beetje elk genre dat er is. Hoe snel herken je een nummer?

In de derde versie van SongPop is er nog meer muziek, nieuwe spelvarianten en deel je jouw favoriete playlists met anderen. Ook kun je zelf een playlist samenstellen en daag je (online) vrienden uit voor een wedstrijd.

3. Fallen of the Round

In Fallen of the Round dwaal je af in de donkerste kerkers, op een 3d-speelbord. Je speelt met een karakter dat lijkt op een echt miniatuur poppetje dat je misschien herkent van spellen als Warhammer of Dungeons and Dragons.

Door je kaartendeck uit te breiden krijg je steeds meer bijzondere en sterke aanvallen. Niet alleen je aanvallen, maar ook je positie in het veld is belangrijk. Door op de juiste plek te staan tijdens aanvallen heb je namelijk een voordeel.

Fallen of the Round HIDEKI HANIDA € 3,49 via App Store via App Store

4. Mystery Match Village

In deze Candy Crush-achtige game speel je als detective Emma die terugkeert naar haar woonplaats. Eenmaal daar aangekomen ontdekt ze allerlei geheimen en mysteries die ze maar al te graag wil oplossen.

Het spel wordt opgedeeld in episodes waarin je een nieuwe puzzel moet oplossen. Door telkens drie dezelfde items naast- of onder elkaar te schuiven kom je verloren items tegen. Er zijn zo’n 400 levels en dat aantal wordt nog hoger met nieuwe updates. Genoeg te doen dus!

Mystery Match Village Outplay Entertainment Ltd 9,2 (73 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Infinite Lagrange

De makers van Infinite Lagrange kondigden de sci-fi game maanden geleden aan, maar nu is het eindelijk in de App Store te vinden. In het spel is de mensheid een nieuwe beschaving begonnen in ruimtestations.

Aan jou de taak om de machtigste ruimtebasis van het heelal te worden. Je verzamelt een eigen leger en probeert zo steeds krachtiger te worden. Het spel is gratis te downloaden en ook online te spelen.