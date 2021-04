Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps en games van deze week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps en updates van afgelopen week.

1. Northgard

Combineer Vikingen met een strategiegame: dat is Northgard. Het spel is al uit op pc en consoles zoals de Nintendo Switch, maar maakt nu ook haar debut als mobiele game. Je speelt als een groep Vikingen die het land Northgard ontdekken.

Hier probeer je met je groep te settelen. Je deelt banen uit, zorgt voor nieuwe grondstoffen en meer. Zo bouw je jouw nederzetting uit tot een grote stad. Het hoogwaardige spel kost een paar euro, maar daarvoor krijg je een hele mooie game voor terug.

Northgard Playdigious 9,6 (15 reviews) € 8,99 via App Store via App Store

2. Smash Legends

In Smash Legends probeer je zo snel mogelijk je tegenstander uit te schakelen in de arena. Er zijn verschillende gevechtsmodi, zoals een duel, drie tegen drie of zelfs een Battle Royale met acht spelers.

Je kiest uit tien sprookjesfiguren met elk hun eigen vaardigheden. Kies je team strategisch, om zo de hoogste score te behalen. Als je de app binnen een week downloadt krijg je er ook nog wat extra items bij.

3. Murder Mystery Machine

Het laatste hoofdstuk van Apple Arcade-puzzelgame Murder Mystery Machine is deze week toegevoegd. Het hoofdstuk bevat de ontknoping van de zaak waar de karakters mee bezig zijn.

Er zijn vijf nieuwe mysteries op te lossen op vijf verschillende locaties. Ook moet je een belangrijke morele beslissing nemen, die grote gevolgen kan hebben. Als je Apple Arcade hebt is dit zeker een spannende game die je geprobeerd moet hebben.

Murder Mystery Machine Blazing Griffin Ltd 9 (20 reviews) Bekijken via App Store via App Store

4. Anagraphs

Houd je van woordspelletjes, dan kun je Anagraphs een kans geven. Hier zoek je naar woorden in anagrammen, maar de app geeft er nog een extra draai aan: sommige letters zijn anders als je ze omdraait.

Zo wordt een W een M, een P een D enzovoort. Door de letters te draaien kun je veel meer woorden maken en dus ook meer punten behalen. Anagraphs is een simpel, ontspannend spelletje zonder tijdslimiet.

Anagraphs Cinq-Mars Media Gratis via App Store via App Store

5. Musens

De nieuwe app Musens is een muziek-app dat als uitstekend alternatief geldt voor Apple Music. De app is makkelijk te gebruiken en volledig compatibel met iPhone en de Apple Music-app.

Elk nummer dat lokaal op je iPhone staat of in de Music-app kun je met gemak afspelen in Musens. De app werkt met widgets op je homescreen en ondersteunt AirPlay. Ook heeft de app een donkere modus.