Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps en updates van afgelopen week.

1. Worlds of Pets

World of Pets is een sociale avonturengame waar je met online vrienden door een kleurrijke wereld wandelt. Samen heb je de missie om nieuwe, verborgen geheimen te ontdekken.

De fantasierijke wereld zit vol met fantasiedieren. Deze dieren kun je temmen, verzamelen en ruilen met online vrienden. De huisdieren beginnen als eieren. Aan jou de taak om ze goed te verzorgen, zodat ze steeds groter en waardevoller worden.

World of Pets - Multiplayer Norris Nuts Gaming 9,8 (254 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Puzzle Combat

De naam zegt het eigenlijk al: Puzzle Combat combineert een Candy Crush-achtig puzzelspel met gevechten. Kies je eigen helden, bouw een basis en neem het op tegen andere spelers. Door verschillende combinaties van drie te maken verdien je power-ups die je weer voor je karakters kunt gebruiken.

Elk figuur heeft zijn eigen unieke krachten die je kunt uitbouwen. Door tegen andere spelers te spelen worden je helden nog krachtiger op het puzzel-slagveld.

Puzzle Combat: Match-3 RPG Small Giant Games 9,4 (148 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. A Game of Thrones: The Board Game

Als je fan was van Game of Thrones dan vind je deze app wellicht ook de moeite waard. In dit digitale bordspel volg je verschillende verhalen tijdens ‘the War of the Five Kings’. Iedere speler kiest één van de zes huizen in Westeros.

Doel van het spel is natuurlijk de kroon bemachtigen met je huis. Hier krijg je tien rondes de tijd voor. Spelen kan op verschillende manieren: zowel online als offline, solo of met (online) vrienden. De app is niet goedkoop, maar voor echte Game of Thrones fans is het een feest van herkenning.

A Game of Thrones: Board Game Asmodee Digital € 10,99 via App Store via App Store

4. Missile Conflict Blitz

Missile Conflict Blitz is een klassiek schietspel. Je probeert aanvallen van je tegenstanders te onderscheppen, alleen door raketten te gebruiken. Hier komt ook een flinke dosis tactiek bij kijken.

Je krijgt de keuze uit drie vaardigheden, die een belangrijke rol spelen in je gevechten. Door verschillende aanvalcombinaties te maken verdien je medailles en kun je steeds beter worden.

Missile Conflict BLITZ Triboot Technologies GmbH Gratis via App Store via App Store

5. Star Trek Legends

In dit nieuwe Apple Arcade spel kom je alle personages uit de Star Trek-franchise tegen. Uit de karakters stel je een team samen, waarmee je het avontuur in de Nexus zal beleven. Door tactisch te spelen versla je je vijanden en voltooi je missies.

Het valt op dat de graphics in deze game bovengemiddeld zijn. Het werkt vloeiend en ziet er uit als een console-game. Als je Apple Arcade-abonnee bent, is deze game dan ook echt een aanrader.