Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps en updates van afgelopen week.

1. Cozy Grove

Fans van Animal Crossing en Stardew Valley opgelet: Apple Arcade komt met de nieuwe game Cozy Grove. Hierin speel je een girl scout op een eiland, die geesten helpt die vastzitten in de wereld. Dit klinkt misschien wat horror-achtig, maar dat is het totaal niet. De geesten nemen namelijk de vorm aan van grote, kubusvormige beesten.

Op het eiland kun je ook vissen en nieuwe dingen maken. De beesten op het eiland hebben allemaal hun eigen herinneringen, verhalen en manieren om je te helpen. Je vriendschappen met de geesten groeien naarmate je meer missies doet. Het eiland is eerst grijs, maar hoe meer geesten je weet te helpen, hoe kleurrijker je eiland wordt.

Cozy Grove Spry Fox, LLC 9,6 (12 reviews) Bekijken via App Store via App Store

2. Sixth Extinction

Waar Cozy Grove totaal niet duister is, is Sixth Extinction dat wel. In feite is de app een puzzelgame, maar het is veel meer dan dat. Er zit een huiveringwekkend verhaal achter. Aan jou de taak om achter de waarheid te komen en een belangrijke ontdekking te doen over jezelf en de wereld.

Om voorbij obstakels te komen los je verschillende uitdagende puzzels op. De ontwikkelaar Polte Games heeft er drie jaar over gedaan om deze game te ontwikkelen, en dat merk je. Het spel is prachtig vormgegeven en de poëtische vertelling zorgt voor een extra diepe laag.

Sixth Extinction Juha Salo € 2,29 via App Store via App Store

3. Nano Legends

Nano Legends is een nieuwe strategie game voor iOS. Het speelt zich af in de oude winkel van een heks. Zij heeft hier de afgelopen duizend jaar antieke spullen verzameld. De heks gebruikt deze spullen om kleine figuren tot leven te brengen: de Nano’s.

Deze Nano’s gaan echter met elkaar de strijd aan. Jij krijgt als reus de taak om een leger aan te sturen en je tegenstanders uit te schakelen. Je speelt zelf als één van de dertien helden om uit te kiezen, en met een update half april komt daar nog veel meer content bij.

Nano Legends Nimble Neuron Corp. Gratis via App Store via App Store

4. Blixi

Zoek je een minimalistisch puzzelspelletje voor in de wachtkamer, dan kun je Blixi eens downloaden. Het idee is simpel: schuif de bolletjes heen en weer zodat dezelfde kleuren linken. Het handige aan de app is dat het automatisch je progressie opslaat, ook tijdens het spel.

Je kunt dus heel makkelijk de app openen en sluiten, en gewoon verdergaan waar je gebleven was. Bovendien heb je geen internetverbinding nodig voor de app. De game is gratis en heeft geen tijdslimiet. Dat maakt het een heerlijk ontspannen spel als je wat tijd te doden hebt, en het is ook verrassend verslavend.

5. ThInk

Als je veel op je iPad of iPhone werkt is ThInk een hele handige notitie-app. Hiermee lees je pdf-bestanden op je device, maar kun je er ook gelijk notities en markeringen bijzetten. Bovendien kun je razendsnel je ideeën uitwerken en schetsen in de app met je Apple Pencil.

De slimme app leert je handschrift en zet deze om in tekst of maakt perfecte vormen in je schetsen. Daarnaast kun je makkelijk foto’s in je notities zetten. Ook voor studeren werkt de app uitstekend.