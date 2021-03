Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

1. Final Fantasy VIII

Afgelopen week is de remastered-versie van Final Fantasy VIII uitgekomen voor iOS. Dit spel verscheen in 1999 voor de eerste PlayStation. De ontwikkelaar heeft de game daarom grafisch opgepoetst en de besturing aangepast voor smartphones. Ook de karakters zijn bijgewerkt en er zijn wat nieuwe functies toegevoegd.

Final Fantasy is een van oorsprong Japanse roleplaying-game. Je kruipt in de huid van een nobele strijder die probeert los te breken van het gewelddadige regime in Galbadia, een fictief land. Dat doe je door vijanden te verslaan en onderwijl sterker te worden. De gevechten in Final Fantasy vinden om de beurt plaats: dan jij, dan jij de tegenstander en zo voort.

FINAL FANTASY VIII Remastered SQUARE ENIX € 18,99

2. Crash Bandicoot: On The Run

Afgelopen weken keerde ook een andere legendarische gamereeks terug. Crash Bandicoot: On The Run is een zogeheten runner-game. Je legt hierbij een parcours af, ontwijkt objecten en probeert zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen. Onderweg moet je regelmatig van baan wisselen, dus je reflexen worden flink uitgedaagd.

Daarmee is het spel in principe Temple Run, een spelletje dat jaren geleden populair was, maar dan in het universum van Crash Bandicoot. Je tikt op het scherm om kistjes te breken en met een veeg zwiep je van de ene na de andere baan. Verwacht daarom geen klassieke Crash Bandicoot-game, al hebben wij ons er een tijdje prima mee vermaakt.

Crash Bandicoot: On the Run! King € 0,00

3. Poly Vita

Wie even klaar is met de hectiek van Crash Bandicoot, vindt in Poly Vita rust. Deze nieuwe puzzelgame kenmerkt zich namelijk door een serene sfeer. De ontwikkelaar heeft zich namelijk laten inspireren door Monument Valley, een van de beste iPhone-games aller tijden.

Poly Vita is dus een puzzelgame. Dat doe je door herinneringen aan elkaar te knopen waardoor Maya, de hoofdpersoon, haar weg terug kan vinden. Die gedachtespinsels verbindt je door platformen te bewegen en nieuwe stukjes toe te voegen. Er zijn in totaal 30 levels, ieder met hun eigen unieke kenmerken.

Poly Vita Alejandro Zielinsky € 3,49

4. Vinyls

Ben je geen fan van de standaard Muziek-app van Apple? Probeer dan Vinyls eens. Deze app voor abonnees van Apple Music is gemaakt door de ontwikkelaar van Aviary, een hele fijne Twitter-app. Vinyls is een hele minimalistische muziek-app en laat tijdens het draaien alleen een vinylplaat en wat bedieningsknoppen zien.

Maar, je kunt ook zelf de dj uithangen door plaatjes te gaan draaien. Letterlijk. Je kunt in Vinyls namelijk scratchen door de vinylplaat tactisch heen en weer te bewegen. Verder heeft de fraaie app een speciale versie voor de iPad, kun je widgets op je iPhone-thuisscherm plaatsen en bijvoorbeeld toetsenbordsnelkoppelingen aanmaken.

Vinyls Shihab Mehboob € 4,49

5. Morpho

Morpho is een converteer-app in de breedste zin van het woord. Je voert simpelweg een bepaald getal in, en vervolgens zie je hoeveel graden Celsius, Fahrenheit, Dollar, kilometer per uur, ounces of milliemeters iets is. Je kunt in totaal uit meer dan 170 eenheden en 170 valuta’s kiezen.

Door bepaalde opties als favoriet op te slaan prijken ze bovenaan je lijst. Morpho is allesbehalve een spectaculaire iPhone-app, maar wel een hele praktische. Je kunt bijvoorbeeld ook widgets op het thuisscherm plaatsen, direct resultaten kopiëren en de app heeft een versie voor de Apple Watch.