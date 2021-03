Voordat de nieuwe week van start gaat blikken we nog één keer terug op de afgelopen dagen. De iPhoned-redactie heeft de beste iPhone-apps en updates van deze week voor jou op een rijtje gezet.

De beste iPhone-apps van afgelopen week

De App Store draait wekelijks overuren. Aan de lopende bank duiken er nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en allerlei games op. Hier merk je hoogstwaarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. Iedere zondag scheidt iPhoned daarom het kaf van het koren. Dit zijn de beste iPhone-apps en updates van afgelopen week.

1. Listed

Listed is een nieuwe, minimalistische app voor het bijhouden van takenlijstjes en notities. De kracht zit ‘m in de eenvoud. Bij het aanmaken van een taak kun je namelijk aangeven of het klusje vandaag, binnenkort of op een later moment moet plaatsvinden. Meer opties heb je niet.

Dankzij deze simpele benadering zorgt Listed ervoor dat je gedachtes zo snel mogelijk uit je hoofd hebt en op ‘papier’ zet. Daarom heeft de minimalistische app bijvoorbeeld ook een widget voor op het thuisscherm van je iPhone. Verder heeft Listed een paar toffe bedieningselementen. Wanneer je een notitie onterecht hebt verwijderd kun je deze bijvoorbeeld terughalen door met je telefoon te schudden.

Listed: Todos & Notes François Goldgewicht 10 (1 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Quik

GoPro heeft afgelopen week een grote update uitgerold voor haar iPhone-camera-app. De app heet voortaan Quik en heeft niet alleen een fris design gekregen, maar ook een boel nieuwe functies. De foto- en videobewerker kan bijvoorbeeld automatisch muziek onder filmpjes zetten, een beetje in de stijl van TikTok.

Ook beschikt Quik over een mogelijkheid om je favoriete foto’s en video’s te bewaren. Deze schotelt de app je vervolgens zo nu en dan voor om herinneringen op te doen, net als Google Foto’s. Verder kan Quik vrijwel alle soort foto’s en video’s importeren, of je ze nu met je iPhone, digitale camera, DSLR of GoPro hebt gemaakt. Om alle functies te ontgrendelen moet je een betaald abonnement afsluiten.

GoPro Quik GoPro, Inc. 9,4 (13046 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Souvenir

Ben je bekend met bullet journals? Bij dit soort dagboeken worden gedachtekronkels, notities en concrete doelstellingen en taken gecombineerd. Souvenir is een nieuwe app voor het maken van zo’n bullet journal op je iPhone. Het idee hierachter is simpel: noteer dagelijks drie dingen waar je die dag dankbaar voor bent.

Dit kan een klein gebaar zijn, of een grootse gebeurtenis. Het idee achter souvenir is dat je van iedere dag een aandenken maakt. De app slaat daarom je antwoorden op zodat je kunt terugbladeren. Souvenir is een betaalde app maar slaat geen gebruiksgegevens van je op.

Souvenir – Gratitude Diary jocapps GmbH € 4,49 via App Store via App Store

4. Swell

Audio lijkt het nieuwe slagveld van social media-apps te worden. Na Clubhouse en Spaces van Twitter, waarbij je in virtuele ruimtes met elkaar kunt kletsen, is er nu een ander soort audio-app: Swell. In deze app kun je echter niet live met elkaar kletsen, maar is het de bedoeling dat je spraakberichten opneemt.

Swell is dus eigenlijk een soort grootschalige WhatsApp-chat waarin je alleen met elkaar communiceert via spraakberichten. Deze voorzie je van een bijpassend plaatje en eventueel wat links. Vervolgens kunnen anderen op jouw bijdrage reageren door zelf iets in te spreken. Je kunt in Swell zowel persoonlijke als groepsgesprekken voeren.

Swell Anecure Inc dba Swell Gratis via App Store via App Store

5. Chanel

Chanel is een app tegen smartphoneverslaving. Dat doet het programma door jouw favoriete apps minder aantrekkelijk te maken. Automatisch afspelende video’s worden bijvoorbeeld geblokkeerd, evenals de tijdlijn in Facebook of Instagram. Ook kan Chanel ervoor zorgen dat adverteerders in deze apps jouw persoonlijke informatie niet ontvangen.

Momenteel werkt de app onder meer in Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn. Chanel zegt doorlopend nieuwe apps toe te voegen. Naast het minder aantrekkelijk maken van apps, kan Chanel ook opdringerige notificaties dempen en bijvoorbeeld je zoekgeschiedenis wissen.