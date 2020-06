Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van mei 2020.

Beste iOS-games mei 2020

1. iPhoned game van de maand: Wilmot’s Warehouse

Houd je ervan om orde te scheppen? Kom je tot rust als je bureau is opgeruimd of je boodschappenlijstje is gesorteerd op de looproute in de supermarkt? Dan moet je echt Wilmot’s Warehouse eens proberen. In deze game werk je in een warenhuis en moet je razendsnel opdrachten volbrengen. Dat kan natuurlijk alleen als alles netjes is geordend.

Je bestuurt Wilmot, een vierkant wezentje dat de leiding heeft over een warenhuis. Alle producten die staan opgeslagen bestaan uit vierkantjes met een icoontje er op. Bijvoorbeeld het icoon van een ring, appel, vierkant of boom. Bovenin het warenhuis verschijnen vervolgens mensen die wensen hebben. Bijvoorbeeld twee bomen, of vier trompetten en twee kaarsen.

Je bezorgt de spullen door ze op te pakken en naar boven te slepen. Je kunt een stapeltje spullen tegelijk meenemen, om zo tijd te besparen. De lastigheid zit er in dat na elke succesvolle aflevering er weer een nieuwe lading blokjes met icoontjes wordt bezorgd.

Twee fasen

De game is onderverdeeld in twee fases. In de eerste fase heb je de beperkt de tijd om de spullen die net zijn bezorgd te ordenen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om alle blokjes met natuurartikelen of alle blokjes met simpele vormen bij elkaar te zetten. Het is aan jou welke logica je gebruikt. Zodra de tijd om is, heb je beperkt de tijd om de juiste producten te vinden en te leveren. Doe dit zo snel mogelijk, want je overgebleven tijd bepaalt hoeveel sterren je krijgt.

Alles draait om planning. Als je dozen laat staan, vormen ze al snel obstakels. Staat het juiste product ergens helemaal achterin terwijl je er niet meer bij kunt, dan kan het teveel tijd kosten om de juiste spullen te leveren. De game wordt steeds moeilijker doordat er steeds meer soorten producten worden geleverd. Uiteindelijk wel tweehonderd verschillende dingen. Bij elk nieuw product moet je razendsnel beslissen waar die doos in het warenhuis thuishoort zodat je het zelf weer kunt terugvinden.

Het is onbeschrijfelijk fijn om uiteindelijk door een goed georganiseerd warenhuis te vliegen en je opdrachten te voltooien. In een tijd waarin veel onzeker is, voelt het extra goed om in deze game alles onder controle te hebben.

Wilmot's Warehouse Finji 10 (1 reviews) € 5,49 via App Store

2. Winding Worlds (Apple Arcade)

In deze originele puzzlegame heb je twee manieren om interactie met de wereld te hebben. Je veegt je vinger horizontaal of verticaal. Daarmee beweeg je of het hoofdpersonage over een bol, of verander je iets in de wereld waar zij op loopt. Met deze besturing duik je in een reeks bijzondere puzzeltjes vol leuke verhaaltjes. Bijvoorbeeld een meisje dat een relatie is aangegaan met een robotmolen, maar toen enkele slechte keuzes heeft gemaakt.

Winding Worlds KO_OP 9,2 (18 reviews) Gratis via App Store

3. If Found…

Zodra Annapurna Interactive een nieuwe game publiceert, is onze aandacht gewekt. Dat is niet anders met het bijzonder ogende If Found…. Je moet de game zien als een interactief boek waarin je een bijzonder verhaal doorloopt. Jij bent een gummetje dat het verleden uitwist om verder te kunnen komen. Enkel door te vernietigen kan er iets nieuws worden opgebouwd. Je moet wel van lezen houden.

If Found... Annapurna Interactive € 5,49 via App Store

4. The_Otherside (Apple Arcade)

Met onder andere de verschillende X-Com games speelbaar op iOS, is er voor de liefhebber van tactische rollenspellen genoeg plezier te beleven. The_Otherside pakt het echter net iets anders aan, waardoor het ook de moeite waard is. In elk level is het je doel om de wereld te bevrijden van het kwaad door in duistere gebieden op onderzoek te gaan en alle ankhs te vinden. De game oogt als een bordspel, wat een leuke draai aan het genre geeft.

The_Otherside The Label Gratis via App Store

5. Vikings 2

Het vervolg op Vikings (niet te verwarren met Lost Vikings) is nu te spelen. In de game probeer je zo ver mogelijk te komen terwijl je allerlei monsters neerschiet. Kies als wie je speelt, word sterker en kan steeds meer aan. Zelfs die enorme wezens die tussen jou en je doel in staan.

Vikings II Plug In Digital 9 (12 reviews) Gratis via App Store

Meer games

