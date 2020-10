Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van oktober 2020.

Beste iOS-games oktober 2020

1. iPhoned game van de maand: Genshin Impact

Dat je Genshin Impact gratis kunt spelen voelt bizar. Deze game is zo groot en uitgebreid, en kan het in kwaliteit opnemen tegen een topspel zoals The Legend of Zelda: Breath of the Wild voor de Nintendo Switch. Dat de makers inspiratie bij Zelda hebben gehaald, wordt niet onder stoelen of banken geschoven. Veel voelt hetzelfde aan, zoals de enorme wereld, stijl, het vechtsysteem, de mogelijkheid om te koken en je stamina-meter die leegloopt als je klimt of zwemt.

Maar de game doet genoeg zijn eigen ding om niet als een complete kopie weggezet te worden. Genshin Impact volgt meer een traditionele RPG-stijl om het verhaal te vertellen. In The Legend of Zelda word je in een grote wereld gegooid en is het aan jou om die te ontdekken en te overwinnen. In Genshin Impact is je reis door de open wereld meer gestructureerd met duidelijke quests en dungeons om je ervaringslevel te verhogen, waarna je weer verhaalmissies kunt doen.

Vrij om te ontdekken

Toch ben je ook gewoon vrij om de grote wereld te ontdekken en vijanden aan te vallen. Dat doe je met verschillende personages waar je op elk moment mee kunt wisselen. Zo heeft het hoofdpersonages een zwaard en al snel handige windkrachten. Het eerste andere personage dat je tegenkomt gebruikt een pijl en boog en heeft een vuurkracht.

Het verhaal van de game gaat over een tweeling die tussen werelden reist. Zodra ze in de huidige wereld terecht komen, houdt een god hen tegen. Je kiest de jongen of het meisje om mee te spelen, waarna de ander wordt gevangen genomen door de god. Het is aan jou om je zus of broer weer terug te vinden. Dat doe je niet alleen, want je vindt steeds meer personages die elk op een andere manier spelen.

Gacha

Genshin Impact is een gacha-game. Gacha betekent zoveel als gokken. Je krijgt of betaalt een soort lootboxes waar willekeurige items, personages en wapens in zitten. Dat klinkt heftig, maar dat valt reuze mee. De game is gratis te spelen en je wordt nooit gebombardeerd met meldingen dat je geld moet uitgeven, zoals in andere games. Uiteraard wordt het je wel steeds aantrekkelijker gemaakt om dit wel te doen.

Eén van de manieren om daar goed mee om te gaan, is de items die je hebt verstandig gebruiken. Als je start met de game krijg je een flinke verzameling aan bonussen. Met deze items kun je heel makkelijk je personages en hun wapens upgraden. Maar geef je direct alles uit, dan loop je later tegen problemen aan.

Het hele gacha-systeem is iets om voorzichtig mee om te gaan, maar je kunt talloze uren in deze waanzinnige game rondstruinen zonder een cent uit te geven. En met zoveel kwaliteit, ook in graphics, de soundtrack, voice acting en zoveel meer, is het daarna echt geen schande als je wat wil uitgeven.

2. Unmemory

Unmemory biedt een bijzondere manier om een verhaal te beleven. De makers noemen het een game die je kunt lezen, en een boek die je kunt spelen. Dat klopt precies. Unmemory speelt als een boek met interactieve elementen, maar het gaat zoveel verder dan tekst waarbij je zo nu en dan moet tikken. Je moet puzzels oplossen via de dingen die je net hebt gelezen, maar ook hebt gehoord. Je moet soms terug en weer vooruit, en zelfs de muziek kan hints weggeven.

Beleef op deze manier het verhaal van iemand die wakker wordt in een appartement met een dode vrouw in de badkuip. Door geheugenverlies moet je niet alleen uitzoeken wat er is gebeurd, maar ook wie je bent.

3. FAR: Lone Sails

In een troosteloze, dode wereld heb jij in deze game een enorme machine die je vooruit helpt. Het is jouw taak om deze machine draaiende te houden. Via allerlei knoppen die je kunt indrukken en hendels waar je aan kunt trekken, moet je de motor laten draaien of met zeilen verder komen.

Er wordt bijzonder weinig uitgelegd over deze machine, maar voor het einde van het verhaal bestuur je dit schip als een pro. Vergeet alleen niet zo nu en dan erop uit te gaan om brandstof te zoeken.

4. Slash Quest (Apple Arcade)

Het leven valt niet mee als je een zwaard bent. Helemaal niet als je prinses is ontvoerd en je geen benen hebt om haar te vinden. Gelukkig vindt een kind het zwaard, maar het is een beetje zwaar voor haar. Dat betekent dat de besturing in deze game erg wennen is, maar dat is deel van het plezier. Slash Quest is een actiegame voor kinderen. Daardoor zijn de puzzels en gevechten wel erg makkelijk.

5. House Flipper: Home Renovation

Ben je door de coronacrisis ook aan het klussen in eigen huis en heb je nu zin om door te gaan? Dan kun je de game House Flipper proberen. Vind de interieurdesigner in jezelf en knap huizen op, om ze daarna met winst te verkopen. Daarvoor moet je de troep opruimen, de meubels opnieuw inrichten en natuurlijk klussen.

Meer games

