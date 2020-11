Op iPhoned kiezen we elke maand een nieuwe topgame uit die er voor ons uitspringt. Daarnaast hebben we nog enkele gametips voor je. Dit zijn de beste iOS-games van november 2020.

Beste iOS-games november 2020

1. iPhoned game van de maand: Moonlighter

In de meeste rollenspellen kun je in winkeltjes allerlei wapens en andere handige items kopen voor je avonturen. Maar waar haalt de winkelier deze spullen eigenlijk vandaan? Moonlighter geeft op die vraag een antwoord. In deze game beheer je overdag een winkeltje en duik je ‘s nachts gevaarlijke kerkers in om vijanden te verslaan en loot te verzamelen.

In de winkel plaats je jouw verzamelde items en geef je ze een prijs. Vervolgens doe je de deur open en laat je avonturiers binnen. Die kijken naar je waren en laten via hun emoties zien wat ze van de prijs vinden.

De winkel kun je steeds verder uitbreiden, zodat je meer goederen tegelijk kunt uitstallen. Ook kun je een doos voor aanbiedingen plaatsen, of een kassa die kopers verleidt een fooi te geven. Verdien je geld, dan kun je het ook investeren in het dorp. Bouw je bijvoorbeeld een smid, dan kun je betere wapens krijgen om mee te nemen in de kerkers.

Roguelike

Moonlighter verandert haast in een andere game als je de kerkers binnen stapt. Daar is het meer een traditionele roguelike, waarin je allerlei vijanden tegenkomt met hun eigen aanvallen en patronen. Duik je zo’n kerker in, dan krijg je willekeurige kamers voorgeschoteld waardoor je altijd op je hoede moet zijn. Je doel is om zover mogelijk te komen.

De game speelt heerlijk, waardoor je elke keer denkt: nog één kerker, of nog één dagje in de winkel. Voor je het weet zijn er weer heel wat uren verstreken. Dreigt de game een beetje saai te worden? Dan wordt er altijd iets nieuws geïntroduceerd om je aandacht er weer bij te houden.

Moonlighter was eerder al een succes op pc en spelcomputers, maar past ook uitstekend op je iPhone. De makers hebben wat aanpassingen gemaakt om de game beter geschikt te maken voor een touchscreen. Met name de besturing is succesvol onder handen genomen, waardoor je bijvoorbeeld kunt swipen om te rollen. Dat werkt zeer intuïtief. Moonlighter op iOS is daarmee een absolute aanrader.

Moonlighter 11 bit studios s.a. € 12,99 via App Store via App Store

2. Reigns Beyond (Apple Arcade)

De gamereeks Reigns is terug, met een compleet nieuwe setting. In de basis is de game onveranderd. Je moet keuzes maken door kaarten naar links of naar rechts te swipen. Deze keer echter niet als koning of koningin, maar als kapitein van een ruimteschip. Je zult waarschijnlijk vaak verkeerde keuzes maken en daardoor dood gaan. Daarna probeer je het gewoon opnieuw en beleef je een heel nieuw avontuur. Het resultaat is ook deze keer weer een bijzonder grappige game waarin je telkens wordt verrast.

Reigns: Beyond Devolver 9,2 (21 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. South of the Circle (Apple Arcade)

In deze mooie avonturengame crash je met een vliegtuigje in de sneeuw van Antarctica. De piloot heeft zijn been bezeerd, dus het is aan jou om hulp te zoeken. Terwijl je jezelf door de snijdende kou werkt, leer je meer over het verleden van het hoofdpersonage. Het resultaat is een mooi verhaal, waarin jij als speler bepaalt hoe het hoofdpersonage zich voelt.

South of the Circle State of Play Games 8 (12 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Fruit Ninja 2

Het is weer tijd om appels, kiwi’s, ananassen en granaatappels te hakken. Niet met een mesje, maar met een samoeraizwaard. Hak zoveel mogelijk fruit stuk, terwijl je de rondvliegende bommen ontwijkt. Verzamel punten en ontgrendel nieuwe zwaarden, modi en andere opties. De makers hebben het concept van de originele game flink uitgebreid, zodat je nog lang aan het hakken kunt blijven.

Fruit Ninja 2 Halfbrick Studios 8,8 (138 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. The Pathless (Apple Arcade)

Het is een goede maand geweest voor Apple Arcade, met maar liefst drie games in deze lijst. The Pathless valt op, omdat beelden van deze game uitgebreid werden gebruikt voor de promotie van Apple Arcade. Nu, een jaar later, kun je de game eindelijk spelen. Was dat het wachten waard? Absoluut. De game laat je heerlijk door een duistere, open wereld glijden, terwijl je met je pijl en boog schiet naar zwevende diamanten om vaart te maken. Los puzzels op, versla vijanden en voel je vrij.

The Pathless Annapurna Interactive 9,2 (17 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer games

Is dit nog niet genoeg? We duiken elke maand in de App Store om weer vijf nieuwe games uit te zoeken. Check ook onze lijst met de beste iOS-games van oktober en 20 beste Apple Arcade-games.